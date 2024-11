Ineos Britannia, retador de referencia oficial en la 38ª Copa del América

El equipo británico Ineos Britannia será el retador de referencia oficial del Emirates Team New Zealand en la 38ª edición de la Copa del América, anunciaron los organizadores el viernes, pocas semanas después del final de la 37ª edición.

"El Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) y Emirates Team New Zealand se complacen en confirmar que el RNZYS ha aceptado la Notificación de Desafío para la 38ª America's Cup (AC38) del Royal Yacht Squadron Limited, representado por INEOS Britannia, que actuará como Challenger of Record para la AC38", escribió la organización en un comunicado.

El desafío fue lanzado por los británicos justo después de su derrota (7-2) contra los 'Kiwis' el pasado 19 de octubre, día que terminó la competición.

Al ser designado 'Challenger of Record' (retador de referencia), el Ineos Britannia, financiado por el multimillonario británico Jim Ratcliffe, actuará como interlocutor con el defensor del título para definir la fecha y las reglas de la próxima edición.

"La 38ª America's Cup comenzó de forma efectiva en el momento en el que el equipo cruzó la línea de llegada en Barcelona el 19 de octubre", declaró Grant Dalton, patrón del Team New Zealand.

En la edición celebrada este 2024 en Barcelona hubo cinco retadores involucrados en la Copa Louis Vuitton, competición previa que sirve para elegir al equipo que se enfrenta finalmente al defensor del título.

Según el comunicado transmitido a los medios de comunicación el viernes, los equipos participantes deberán navegar en barcos AC75. Además, los retadores solo podrán construir un único barco desde este momento hasta la próxima edición.

Ni la fecha ni el lugar del evento se han revelado todavía, pero "se pretende que el Match de la AC38 se celebre dentro de los tres años siguientes a la finalización del Match de la AC37", precisa el comunicado.

El lugar debe anunciarse en los próximos ocho meses. Team New Zealand ganó en octubre el trofeo deportivo más antiguo del mundo por tercera vez consecutiva tras 2017 y 2021.

El inglés Ben Ainslie, cuatro veces medallista de oro olímpico y timonel del Ineos Britannia, anunció a los medios justo después de su derrota contra los 'Kiwis' su intención de lanzar este desafío para ganar la Jarra de Plata.