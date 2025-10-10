Indonesia niega el visado a gimnastas israelíes que deben participar en el Mundial

Las autoridades indonesias anunciaron este jueves haber anulado las visas entregadas a los gimnastas israelíes que debían competir en el Mundial de Gimnasia Artística que se celebrará en el país asiático del 19 al 25 de octubre.

"El gobierno de Indonesia tiene una postura firme de que no mantendrá ningún contacto con Israel hasta que Israel reconozca la existencia de una Palestina libre y soberana", declaró Yusril Ihza Mahendra, ministro de Asuntos Legales y Derechos Humanos.

Yakarta ya está preparada para recibir a más de 500 atletas de 79 países para el evento, entre los que estaba incluido Israel.

"El gobierno es firme y determinado en su posición, y no otorgará visados a los seis deportistas israelíes que, según informes de medios israelíes, asistirán al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Yakarta", añadió el ministro.

En Indonesia, uno de los países del mundo con más población musulmana, el apoyo a la causa palestina es muy grande y el país no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel.

En marzo de 2023, la FIFA retiró a Indonesia la organización del Mundial Sub-20 después de que las autoridades indonesias expresaran su oposición a la participación de Israel.