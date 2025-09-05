Independiente exige ser retirado del Museo de la Conmebol tras descalificación de Sudamericana

El club argentino Independiente exigió este viernes ser retirado del Museo de la Conmebol tras la decisión de la institución de descalificarlo de la Copa Sudamericana 2025, luego de los incidentes ocurridos en su estadio durante los octavos de final frente a la Universidad de Chile.

El club argentino solicitó que "se elimine toda referencia" a la institución en el museo y que se restituyan "todos los elementos entregados", según un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que además cuestiona la "decisión política" de la Conmebol.

"Esta resolución (...) es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros", señaló Independiente, una asociación civil sin fines de lucro.

La sanción de la Conmebol responde a los incidentes ocasionados hace dos semanas durante la feroz pelea entre aficionados argentinos y chilenos en el estadio Libertadores de América en Buenos Aires, una de las peores en los últimos años en el continente, que dio la vuelta al mundo debido a su extrema brutalidad.

Los fanáticos se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del recinto. Hubo incendios en las butacas y un aficionado, en medio del pánico, se arrojó al vacío desde las gradas para escapar de la agresión.

El saldo fue de al menos 19 heridos, dos de ellos en estado grave, y más de cien detenidos, la inmensa mayoría chilenos, según la policía argentina.

- Multas y sanciones -

El jueves, la Conmebol decidió que ambos equipos deban disputar sin su público sus próximos 14 partidos en torneos internacionales -siete de local y siete de visitante- y la multa de 270.000 dólares para la U de Chile y de 250.000 para Independiente, además descalificado, entre otras sanciones.

Para el presidente de la institución santiaguina, Michael Clark, "se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile", pero anunció que trabaja en la "apelación" del fallo.

El partido, jugado el 20 de agosto, fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera a los 48 minutos luego de una seguidilla de disturbios en las tribunas.

Minutos después, la Conmebol comunicó oficialmente la cancelación del encuentro a través de los altoparlantes del estadio. Fue entonces cuando se registraron los principales hechos de violencia.

El equipo argentino -a cargo de la organización del encuentro- ha sido cuestionado por fallas en la logística de seguridad.

Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció un "linchamiento" de chilenos, tras los disturbios.