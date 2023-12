Idea de traslado genera debate

Ante la pregunta planeada por Metro Libre sobre si se debería o no mudar el Hipódromo Presidente Remón de su actual ubicación en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, decenas de internautas y figuras de la hípica nacional han manifestado su parecer.

}Mientras unos abogan en que se debe enfocar recursos en nuevos y modernos escenarios para elevar la imagen del hipismo local, otros afirman que el “óvalo juandieño” no debe cambiar de dirección, por su valor histórico (entre otras cuestiones), y lo que se debe es apresurar su renovación estructural.

“Uno de los pocos espacios verdes que quedan para oxigenar la ciudad y ya buscan venderlos...”, escribió Christopher Duarte (chris_duarte04).

“Estoy de acuerdo, pero para ampliar la Ciudad Deportiva [Irving Saladino]. No para vender los terrenos”, recalcó Óscar Marín (oskr2425). “No veo el porqué se deba mudar, allí no estorba a nadie”, indicó Eliecer Silva (507alone).

“Yo creo que el hipódromo no tiene nada de anticuado”, reconoció Bernabé Pérez, de la Sociedad de Dueños de Caballos de Panamá. “La modernidad viene dada por la renovación de las estructuras que tiene. Hay que arreglar las calles, los establos, cambiar los techos, mejorar el sistema de recolección de aguas servidas. Pero sobre todo, hacer valer lo que dice el contrato [de concesión] en cuanto a la seguridad, que no existe, en el área de establo, donde no hay garantía sobre las inversiones de los dueños, donde cada año metemos allí una inversión de $5 millones”.

Pérez afirma que se ha llegado a complicar el acceso al recinto hípico por la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes.

Agregó que “siempre hay especulaciones sobre la plusvalía de los terrenos del hipódromo. No habría una reconversión económica (laboral) para las personas que están allí, pues hay quienes tienen 30 años en esa actividad, y por eso estoy en desacuerdo de que saquen del hipódromo de allí. Se lleva años pensando en sacar el hipódromo, ¿por qué mejor no empiezan en construir una pista en algún otro lugar, para proteger a los caballos? y después darle acceso directo a través del Metro, pero no me vengas a decir que me vas a poner un hipódromo en Chepo o en área revertida, donde no hay un terreno propiamente dicho. Mientras no haya claridad, con un plan concreto, sobre que le darían a los dueños de caballos, estamos en total desacuerdo en cualquier transacción que beneficie a los grandes inversionistas y que podría dejarnos en mal estado”.