Hungría vuelve a la MotoGP en pleno reinado absoluto de Marc Márquez

En el regreso de la MotoGP a Hungría después de 33 años de ausencia, los pilotos tendrán que enfrentarse de viernes a domingo a un nuevo circuito, el Balaton Park, pero ni eso parece poner en duda que el español Marc Márquez (Ducati) es el grandísimo favorito.

El seis veces campeón mundial es intocable desde junio y ha encadenado seis fines de semana perfectos, con victorias en las carreras esprint del sábado y luego en los Grandes Premios del domingo.

Pese a un cuarto lugar en la parrilla de salida después de una caída en la sesión de clasificación, el piloto catalán impresionó el pasado fin de semana en Austria con un nuevo doblete de victorias, lo que le ha permitido elevar a 142 puntos su ventaja sobre el segundo de la general, su hermano pequeño Álex.

Marc Márquez desembarca así con la confianza al máximo en las orillas del lago Balatón, a un centenar de kilómetros de la capital Budapest.

Ni siquiera tener que enfrentarse a un nuevo circuito parece asustarle. Como los otros pilotos de Ducati ya pudo conocer ese trazado, aunque no con una MotoGP.

Con más curvas a la izquierda, su lado favorito, el circuito parece incluso venir bien a sus condiciones, por lo que puede salir todavía más reforzado rumbo a una séptima corona mundial.

"No es una pista muy difícil de conocer porque es pequeña (4,08 km), me gusta. En un campeonato, al final te has enfrentado a diferentes tipos de circuitos", relativizó.

- Demasiado lento para Bagnaia -

Su compañero de equipo italiano Francesco Bagnaia es mucho menos complaciente al hablar de Balaton Park, considerando que era demasiado lento para la MotoGP.

"Es una pista diferente a las demás, muy lenta. Hay que modificar mucho los ajustes de la moto en mi opinión porque las MotoGP no están adaptadas a estas pistas. Veremos. Es muy pequeña. Con la seguridad no creo que haya mucho problemas porque iremos muy lentos", ironizó Bagnaia, ya descolgado a casi 200 puntos de Marc Márquez en la general.

Su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) considera por su parte que no facilita los adelantamientos.

"La pista es divertida pero muy estrecha en varios tramos", señaló. "Estoy seguro de que conseguiremos disfrutar. El espectáculo será bueno, pero es algo bastante nuevo para la MotoGP".

También habló de la novedad de este circuito uno de los veteranos de la parrilla, el francés Johann Zarco (Honda-LCR), de 35 años, que confía en su experiencia.

"Tengo la capacidad de adaptarme muy rápidamente, pero todos somos muy buenos a la hora de conocer una pista, todos lo conseguimos", sonrió.

La lluvia, que se espera el viernes en el día de ensayos, podría ser la invitada incómoda de este fin de semana del Mundial de MotoGP en suelo húngaro.