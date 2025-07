"Hubo momentos en que no sabía qué hacer", admite Alcaraz tras caer ante Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz, que perdió este domingo la final de Wimbledon, en Londres ante el italiano Jannik Sinner, en cuatro sets, reconoció que ante el buen juego de su rival "hubo momentos en que no sabía qué hacer".

Alcaraz, que no pudo lograr su tercer título consecutivo en Wimbledon, cayó en poco más de tres horas, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, ante el número uno mundial, que se hizo con su primer título en Londres.

"Perder una final de un Grand Slam siempre es jodido, siempre es complicado de aceptar, pero estamos en una posición y hemos aprendido a aceptar las cosas tal y como vienen y siempre sacar lo positivo", afirmó el español, que llevaba 24 partidos sin perder, conquistando durante esa racha los títulos de Roma, Roland Garros y Queen's.

"Obviamente llevamos un temporadón, una cosa no quita la otra", añadió Alcaraz.

Sinner, que cumplirá 24 años en agosto, se tomó la revancha ante Alcaraz, de 22, tras el triunfo del español en junio en cinco sets en la final de Roland Garros.

"En el partido de hoy ha habido diferentes momentos. Unos buenos, en los que me sentía perfecto, y otros los que no sabía qué hacer", dijo el español.

En la parte final del partido, Alcaraz gritó con frustración que Sinner era mejor.

"Quería decir que él estaba siendo mejor, no me refería a que era mejor que yo en general, pero que en ese momento estaba jugando un tenis mucho más completo y mejor. Entonces ha habido ese momento de frustración que nos hemos bloqueado mentalmente porque teníamos enfrente a un jugador que prácticamente no tenía huecos", reconoció.

- "Muchísimas cosas" por mejorar -

Con este triunfo, Sinner ganó su cuarto Grand Slam, tras dos triunfos en el Abierto de Australia y uno en el US Open.

"Saco muchísimas cosas que tengo que mejorar, tras este partido. Creo que hoy tengo las cosas tan claras de lo que tenía que haber hecho mejor, que quizás me las apunte para luego entrenarlas. Creo que así es como se forja un gran campeón, en momentos que duelen, como en finales, y sobre todo en finales de Grand Slam, ahí es donde más se puede aprender y donde más se puede mejorar", resumió Alcaraz.

El español perdía este domingo por primera vez una final de un Grand Slam, tras haber ganado las cinco anteriores (dos veces en Wimbledon, otras tantas en Roland Garros y una en el US Open).

"Estamos forjando (Sinner y Alcaraz) una rivalidad muy bonita para el tenis y para mí también. Y esa es una de las grandes razones que me hacen mejorar", concluyó el español.