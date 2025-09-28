Hovland se retira por lesión de Ryder Cup y Europa se acerca a la victoria

El golfista noruego Viktor Hovland se retiró de la Ryder Cup el domingo debido a una lesión de cuello, una baja que tuvo como consecuencia que el equipo Europa consolidara su enorme ventaja frente a Estados Unidos en la última jornada en Nueva York.

De acuerdo con las normas del torneo, cada combinado se adjudicó medio punto del enfrentamiento cancelado entre Hovland y el estadounidense Harris English, uno de los 12 duelos programados para el domingo.

De esta forma Europa lidera ahora por 12-5 en el marcador global y sólo necesita obtener dos puntos en los 11 juegos individuales restantes para revalidar el título en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York).

Los estadounidenses, en cambio, necesitan como mínimo nueve victorias y un empate para firmar la mayor remontada de la historia de este torneo bienal.

"No hay nada que me hubiera gustado más que representar al equipo Europa y tratar de ayudarlos a ganar la Ryder Cup hoy", dijo Hovland. "No poder hacerlo es bastante descorazonador. Apoyaré a mi equipo con todas mis fuerzas".

El noruego, que arrastra un problema de cuello desde su retirada del Travelers Championship en junio, recibió tratamiento durante la sesión matinal del sábado y se ausentó de los juegos de la tarde, siendo reemplazado a última hora por el inglés Tyrrell Hatton.

El duelo más atractivo del domingo lo protagonizaban el estadounidense Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy, los dos primeros clasificados del ranking mundial, mientras el español Jon Rahm se medía con otra figura local, Xander Schauffele.