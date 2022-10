‘El flag es como un engranaje’

Para la atleta panameña Andrea Castillo (AC), selección nacional y embajadora mundial del Flag Football, este deporte es su pasión, y lo demuestra tanto dentro y fuera de las canchas, y en especial en redes sociales, donde recientemente publicó un ‘collage’ de imágenes de jugadoras de esta disciplina con el mensaje: “Lo que te hace feliz y no es una persona”. La joven jugadora compartió sus deseos y planes en el deporte con Metro Libre (ML).

ML: ¿Por qué decantarse por el flag football? AC: “Empecé a jugar flag football a los 12 años, en mi primer año de secundaria, en el 2016. Era un deporte que estaba muy de moda y siempre me había molestado que no nos dieran la oportunidad a niñas más pequeñas de jugarlo. En ese tiempo yo practicaba gimnasia, por lo que realmente me metí a jugar flag solo por curiosidad. Seguí jugando y conocí a Ricardo Young, un coach que marcó mi vida deportiva y al que le debo mucho de lo que soy hoy. Empecé en la liga AYF Panama, con el equipo Jaguars que luego se convirtió en Warriors”.

ML: ¿Qué planes deportivos y personales tienes? AC: “Estoy estudiando en Warner University con una beca deportiva por flag football, así que diría que a corto plazo tengo como meta ganar los nacionales (NAIA) con mi universidad y convertirme en una de las capitanas del equipo. También me gustaría seguir representando a mi país a nivel internacional. A largo plazo, me gustaría jugar en una liga profesional de flag football, graduarme de la universidad y empezar a trabajar en algo puede ser relacionado con el deporte y si Dios quiere, tener la oportunidad de representar a mi país en eventos como las olimpiadas”.

ML: ¿Cómo defines el nivel del flag football panameño? AC: “Es bastante alto, lo hemos demostrado en nuestras participaciones internacionales. Pienso que la razón de esto es porque el flag en Panamá se ha convertido en una disciplina que se practica desde edades muy tempranas. Además, todo el tiempo hay ligas y torneos que dan la oportunidad de que las personas estén constantemente jugando y haciéndose mejores”.

ML: ¿Qué tal la experiencia en ‘The World Games 2022? AC: “Participar en The World Games 2022 [7 al 17 de julio en Birmingham, Alabama, EEUU] fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Que orgullo que el flag football haya llegado a un evento como ese, y eso solo nos muestra que vamos por un buen camino. Lo mejor de todo fue el último día, cuando fuimos por nuestra medalla de bronce”.