Hamilton ya pilota su Ferrari: "Todavía me pellizco para creer que estoy aquí"

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, efectuó el miércoles sus primeras vueltas de pista con su nuevo monoplaza Ferrari (SF-2025) y admitió estar en una nube al haberse unido a la escudería con la que siempre soñó.

"Ferrari es diferente. Nada más que te pones el mono, que entras en boxes, que te colocas el casco y tomas asiento, sientes una pasión increíble. Todo es palpitante. De niño soñaba con correr para Ferrari y todavía me pellizco para creer que estoy de verdad aquí", declaró Hamilton a Sky Italia después de haber probado el coche que pilotará en 2025.

La estrella inglesa tomó así contacto con un monoplaza que seguramente podrá conocer más la próxima semana con los ensayos de pretemporada de Baréin.

"El volante y todos los ajustes de los interruptores son completamente diferentes. El programa informático es diferente. Me tengo que adaptar a un coche que está concebido de manera totalmente diferente a los que trabajé en el pasado. Para conseguir lo mismo, la sensación es muy diferente. Pero no me siento obligado a modificar mi estilo de conducir de manera significativa. Me siento muy cómodo en el coche y me basta con progresar, etapa a etapa", subrayó.

"Creo que me costó unos seis meses en Mercedes hasta que logré mi primera victoria. Sinceramente, no sé cuánto llevará aquí, pero haré todo lo posible para estar preparado ya desde la primera carrera", insistió.

El Gran Premio que levanta el telón del nuevo curso será en Australia, en el fin de semana del 14 al 16 de marzo.

Hamilton, de 40 años y que pasó los últimos doce en Mercedes, confía en que Ferrari pueda permitirle un octavo título mundial.

"He trabajado con dos equipos campeones mundiales anteriormente (McLaren y Mercedes), sé cómo es un equipo que gana. La pasión aquí es incomparable y el equipo dispone de todos los ingredientes necesarios para ganar un Mundial", afirmó en su primera conferencia de prensa con el traje rojo.

- "Mentalidad ganadora" -

"Nadie dice que seamos perfectos en todos los aspectos. Debemos mejorar en todo, pero nada queda al azar. Este equipo tiene una historia increíble, así que creo que en su ADN tiene esta mentalidad ganadora", sentenció.

Ferrari no consigue que uno de sus pilotos sea campeón del mundo desde que en 2007 se coronó el finlandés Kimi Raikkonen. Y no triunfa en la categoría de constructores desde 2008, por lo que los 'tifosi' tienen sed de éxitos.

Hamilton tendrá como compañero de equipo al monegasco Charles Leclerc, que sigue como titular. El hueco del inglés es el que ha dejado libre el español Carlos Sainz Jr, que ha tenido que hacer las maletas y poner rumbo a Williams.

El 'Team Principal' de Ferrari, el francés Frédéric Vasseur, intentó por su parte rebajar la euforia que parece rodear a su escudería por esta nueva etapa con Hamilton.

"Todo el mundo está con altas expectativas, con mucho entusiasmo y pasión. Con la experiencia de los dos primeros años, sé que hay que calmar un poco esas expectativas", dijo.