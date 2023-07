Hamilton sorprende a Verstappen en Hungría y saldrá desde la 'pole position'

Un año y medio después de su última 'pole', el británico Lewis Hamilton (Mercedes) dominó el sábado la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, superando al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Gracias a su gran rendimiento, el siete veces campeón del mundo de la categoría, cuarto clasificado en el presente campeonato, pone fin a un largo periodo de sequía, ya que no lograba una 'pole' desde diciembre de 2021, en el Gran Premio de Arabia Saudita.

"Ha sido un año y medio loco, he gritado tanto ahora mismo que casi he perdido mi voz. No me esperaba pelear por la 'pole', pero lo he dado todo", celebró Hamilton, que logró la 104ª 'pole' de su carrera por sólo tres milésimas de segundo.

Verstappen, gran rival de Hamilton durante la temporada 2021, queda fuera de la primera posición de la parrilla por primera vez desde el Gran Premio de Mónaco, en el mes de mayo. El neerlandés encadenaba cinco 'pole position', consecutivas, que acabaron todas ellas con victoria en carrera.

"He luchado todo el fin de semana para encontrar un buen equilibrio (...), estamos segundos pero deberíamos estar delante con el coche que tenemos", lamentó el bicampeón del mundo de Red Bull, escudería que llegaba a Hungría con una serie de mejoras para el RB19.

- Hamilton, rey de Hungaroring -

Su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que ha sufrido en la clasificación de los últimos dos Grandes Premios, saldrá el domingo desde la 9ª posición.

Hamilton logra así una novena 'pole' de récord sobre el trazado de Hungaroring, circuito en el que también posee el récord de victorias, con ocho. El domingo, parte con opciones de reencontrarse con la victoria por primera vez desde finales de 2021.

Por detrás de los dos campeones, el británico Lando Norris logró el tercer mejor tiempo, por delante de su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. El chino Zhou Guanyu, piloto de Alfa Romeo, logró una sorprendente quinta posición, seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Fernando Alonso (Aston Martin), que logró en este circuito, en 2003, la primera de las 32 victorias de su carrera, arrancará el domingo desde la octava posición, por detrás del Alfa Romeo de Valtteri Botas (7º). El otro español de la parrilla, Carlos Sainz (Ferrari), no pasó el corte de la Q2 y partirá 11º.

- Nuevo formato -

Por su parte, el australiano Daniel Ricciardo, que regresaba en este Gran Premio a la Fórmula 1 tras varios meses de ausencia, logró con su AlphaTauri la 13ª posición, superando a su compañero, el japonés Yuki Tsunoda (17º).

La clasificación del sábado presentaba una novedad en el reglamento, que impone a las escuderías utilizar cierto tipo de neumáticos en un orden definido para las diferentes sesiones.

Durante la primera parte de la clasificación (Q1), los monoplazas tuvieron que salir obligatoriamente con gomas duras, durante la segunda ronda (Q2) con neumáticos medios y durante la tercera y última parte (Q3) con los más blandos, para jugarse la 'pole position'.

Este nuevo sistema dio lugar a sorpresas en las grandes escuderías. Prueba de ello fue el rendimiento del otro Mercedes, el del británico George Russell, quien tras lograr en 2022 la primera 'pole position' de su carrera en Hungría, partirá el domingo desde la 18ª posición.