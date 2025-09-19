Hamilton recupera el brillo en los ensayos de Azerbaiyán, McLaren en problemas

La leyenda Lewis Hamilton recuperó el brillo al lograr el mejor tiempo en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán este viernes por delante de su compañero en Ferrari Charles Leclerc, en una sesión en la que los McLaren, que dominan el Mundial, tuvieron problemas.

El siete veces campeón del mundo superó a Leclerc y a su compatriota George Russell (Mercedes) por 74 y 477 milésimas de segundo, respectivamente.

Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día en las orillas del Mar Caspio y podría dar la sorpresa el sábado en la clasificación contra los grandes favoritos, los pilotos de McLaren.

"Hasta ahora todo va bien. En los tramos largos y en una vuelta ha ido bastante bien. No estamos seguros de si elegiremos los neumáticos blandos o medios mañana (sábado) y hemos visto que los muros están muy cerca de la pista", señaló el director francés de la Scuderia, Frédéric Vasseur, al micrófono de Canal+.

- "Complicado aquí..." -

Muchos pilotos, incluidos los de Ferrari, tocaron los muros en diferentes puntos del espectacular trazado urbano de Bakú.

Los monoplazas McLaren, en cambio, no brillaron en la segunda sesión del día. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, solo logró el 12º tiempo.

Lando Norris, por su parte, vio su sesión interrumpida de forma prematura a mitad de la prueba después de chocar contra un muro y romper la suspensión trasera izquierda. El británico, no obstante, logró el décimo puesto.

Entre los dos McLaren se situó el español Carlos Sainz Jr (Williams).

"Sí, fue complicado aquí, es frustrante... Me habría gustado hacer algunas vueltas con alto consumo de combustible, especialmente con estos neumáticos –el compuesto más blando en comparación con el año pasado– pero es lo que es y tendré que compensarlo mañana", resumió Norris.

"Complicado, sí. Tuvimos altibajos, creo que tenemos el ritmo simplemente que no es fácil aprovecharlo al máximo en este momento. Veremos qué podemos cambiar para mañana", coincidió Piastri, de 24 años, que busca convertirse en el tercer campeón mundial de Fórmula 1 australiano, el primero desde Alan Jones en 1980.

McLaren necesitará una mejora significativa durante el fin de semana si quiere certificar un segundo campeonato de constructores consecutivo.

- Alpine, lejos de la cabeza -

Detrás del trío de cabeza, los novatos Kimi Antonelli (Mercedes) y Oliver Bearman (Haas) lograron el cuarto y quinto mejor tiempo, por delante del cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas) y el tailandés Alexander Albon (Williams) terminaron séptimo, octavo y noveno, respectivamente.

Los Alpine volvieron a tener dificultades con los puestos 16º y 20º del francés Pierre Gasly y del argentino Franco Colapinto, por detrás del español Fernando Alonso (Aston Martin).

Los pilotos tendrán una tercera y última sesión de entrenamientos libres el sábado a partir de las 08h30 GMT para ajustar sus configuraciones de cara a la clasificación programada a las 12h00 GMT.