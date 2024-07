Hamilton pone fin a tres años de sequía al ganar en casa en Silverstone

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) triunfó en casa y fue el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al término de una carrera espectacular perturbada por la lluvia, este domingo en el circuito de Silverstone.

El piloto británico, que no ganaba desde la cita de Arabia Saudita en diciembre de 2021, ha tenido una sequía de 57 Grandes Premios sin triunfo, antes de poder lograr la 104ª victoria de su larga carrera y la novena en la cita de su país, donde no se imponía también desde 2021.

En el podio del día superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo, y al también británico Lando Norris (McLaren), tercero.

Hamilton había empezado la carrera en la segunda posición de la parrilla de salida por detrás de su compañero de Mercedes y compatriota George Russell, que se vio forzado a abandonar por un problema hidráulico.

"Desde 2021, todos los días he estado luchando, entrenando y poniendo mi mente en este objetivo, trabajando todo lo duro que podía", señaló el triunfador de la jornada.

Para Mercedes es la segunda victoria seguida, después de que Russell triunfara el pasado domingo en Austria.

Para Hamilton (38 años), este triunfo tuvo un componente emotivo muy importante y no pudo evitar las lágrimas. Estuvo unos minutos sin salir de su monoplaza al final de la carrera, antes de comenzar a abrazarse con los integrantes de su equipo, que abandonará al término del curso después de doce años para irse a Ferrari.

También se fundió en un abrazo fuerte con su padre, presente igualmente en el lugar.

- Verstappen, más líder -

"Desde 2021 siempre he luchado por seguir firme en mi misión en este increíble equipo. Era mi último Gran Premio aquí con ellos, les quiero mucho y quería hacerlo bien. Por supuesto, no hay una sensación mejor que terminar primero aquí, delante de tus seguidores", afirmó, también llorando por la emoción, antes de recibir el trofeo de ganador de la carrera.

"Siempre he tenido gente formidable a mi alrededor, gente que me ha apoyado como Toto [Wolff, patrón de la escudería], como los empleados del taller. Gracias a todos en el equipo, a mis amigos y a mis fans de todo el mundo. Es increíble", añadió antes de escuchar el himno "God Save the King" desde lo más alto del podio.

Hamilton tomó los mandos de la carrera transcurrido un tercio de la misma, hacia la vuelta 18, pero dos después fue adelantado por Norris, antes de que la lluvia hiciera su aparición.

Una parada en 'boxes' demasiado tardía y mal ejecutada por McLaren, cuando el sol había regresado, permitió a Hamilton recuperar el liderado a 12 vueltas del final. Pudo entonces resistir ante su compatriota y ante Verstappen.

El neerlandés, que había empezado bastante mal pero que se benefició de la excelente gestión de su equipo, aprovechó para aumentar en tres puntos su amplia ventaja en la general del Mundial, donde ahora saca 84 puntos al segundo, Lando Norris.

- Leclerc y Pérez, sin puntuar -

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), apenas decimocuarto este domingo después de las malas decisiones de su Scuderia, es tercero de la general de la temporada, ya a 105 puntos del primero.

En cuarto lugar de la carrera de este domingo quedó el australiano Oscar Piastri (McLaren), seguido del español Carlos Sainz Jr (Ferrari).

El también español Fernando Alonso consiguió terminar en la zona de puntuación, con un octavo lugar con su Aston Martin.

El fin de semana ha sido muy complicado para el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que comenzó penúltimo la carrera y apenas pudo terminar en decimoséptima posición.