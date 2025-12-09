Hadjar se estrena como piloto Red Bull en ensayos de neumáticos

El piloto francés de Fórmula 1 Isack Hadjar vivió este martes su primera jornada como piloto de la escudería Red Bull, durante los ensayos de final de temporada en el circuito Yas Marina, en Abu Dabi.

Hadjar, que el domingo puso fin a su primera temporada completa de F1 al volante de un Racing Bulls, será el compañero del cuádruple campeón del mundo Max Verstappen en 2026.

Dos días después del final de temporada, en la que el francés terminó 12º en la clasificación de pilotos, el joven vivió sus primeras horas en la que será su escudería la temporada que viene.

"Ha sido genial dar mis primeras vueltas como piloto oficial de la escudería Red Bull. Está bien saber que en enero tendré la ocasión de trabajar con todavía más miembros de este equipo que me ha recibido muy bien", declaró Hadjar.

Estos ensayos sirven para descubrir los nuevos neumáticos Pirelli del año 2026.

Entre los pilotos que han participado en los mismos destaca el recién proclamado campeón del mundo británico Lando Norris y su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri.

También participaron los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, mientras que Verstappen o George Russell (Mercedes) no participaron.