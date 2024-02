Guardiola ironiza sobre su etapa de jugador para defender a Haaland

Con once tantos marcados en once temporadas en el FC Barcelona "no soy la persona adecuada para dar consejos a los atacantes", declaró Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ante la falta de pólvora de su artillero Erling Haaland este sábado contra el Chelsea (1-1) en la Premier League.

El City tiró 31 veces a puerta, nueve de ellas por medio de Haaland, pero el noruego terminó el encuentro sin marcar. Falló especialmente dos claras ocasiones.

"Está bien tener nueve tiros. La próxima vez, marcará", vaticinó Guardiola.

El técnico catalán aludió después a su etapa como jugador, cuando era volante defensivo del Barça (1990-2001).

"Yo fui futbolista [del Barça] durante once años y marqué once goles. ¡Vaya dato! Un gol por temporada. No soy la persona adecuada para dar consejos a los atacantes", sonrió.

"Hemos creado ocasiones. Él ha tenido ocasiones y la próxima vez marcará", insistió. "No le culpo, así es el fútbol", puntualizó.

Autor de un doblete el pasado fin de semana ante el Everton (2-0), Haaland evidenció su enfado y frustración al término del partido, empujando con la mano una cámara que se había acercado mucho. El futbolista noruego ha sufrido además esta semana el fallecimiento de su abuela paterna.