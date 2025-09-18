Guardianes y Yankees se acercan a los playoffs de las Grandes Ligas

Los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York se acercaron este jueves a los playoffs de las Grandes Ligas, tras imponerse por 3x1 a los Tigres de Detroit y 7x0 a los Orioles de Baltimore, respectivamente.

Los dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez conectaron cuadrangulares para Cleveland en la cuarta y séptima entradas del partido disputado en el Comerica Park, con lo que su equipo ajustó su séptima victoria al hilo y se situó a juego y medio del último cupo de clasificación.

Desde la lomita, un grupo de cuatro lanzadores liderados por Tanne Bibee (11-11) apenas le permitió cinco imparables a la ofensiva de los Tigres, una de las más potentes de las Grandes Ligas.

El buen momento de Cleveland lo llevó a enfrascarse en una lucha de poder a poder por uno de los tres comodines de la Liga Americana con otros cuatro equipos: Yankees, Astros, Marineros y Medias Rojas.

Los Bombarderos del Bronx, por su parte, sometieron a los Orioles en el Oriole Park, en Baltimore, y se ubican en los más alto de la tabla de posiciones por el comodín en la Liga Americana.

El dominicano Amed Rosario impulsó dos carreras con un doble en la primera entrada, mientras que Max Fried (18-5) destacó desde la lomita para los neoyorquinos al lanzar siete entradas completas, en las que permitió tres hits y registró 13 ponches.

Fried, de 31 años, lidera las Mayores con 18 victorias y su próximo partido será el 200 de su carrera en temporada regular.

- Los Marineros igualan a los Astros -

Los Marineros de Seattle, de su lado, blanquearon 2x0 a los Reales de Kansas City e igualaron a los Astros de Houston -84 triunfos y 69 derrotas- en el liderato de la división Oeste en la Americana.

El dominicano Jorge Polaco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, llevando su total de carreras impulsadas a 73 en la presente temporada.

Con un noveno inning sin carreras, el mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos y es tercero en la lista general de las Mayores, superado solamente por Carlos Estévez (40) de Kansas City y Robert Suárez (39) de San Diego.

Por otra parte, en un duelo entre equipos en puestos de clasificación, los Mets de Nueva York derrotaron 6x1 a los Padres de San Diego.

El dominicano Juan Soto llegó a 100 carreras impulsadas en 2025 con un out de sacrificio en el tercer episodio.

Soto, de 26 años y en su primer año con los Mets, suma su tercera campaña consecutiva con por lo menos 100 carreras remolcadas. Su récord personal es de 110, logrado en 2019.

El joven sensación, Jonah Tong, lanzó cinco entradas completas en las que permitió cuatro hits y una carrera para su segunda victoria en las Grandes Ligas.

- Kershaw se retira -

La jornada del jueves estuvo marcada por un anuncio de adiós.

Previo al inicio de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, el emblemático lanzador Clayton Kershaw anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional al finalizar la presente campaña.

"Estoy en paz con la decisión, es el momento adecuado, no puedo pensar en una mejor temporada para culminar mi carrera", afirmó el pitcher de 37 años.

Kershaw, tres veces ganador del premio Cy Young y de dos Series Mundiales, tendrá una última salida en Dodger Stadium durante la temporada regular este viernes frente a los Gigantes.