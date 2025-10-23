GP de México, zona de definiciones para Verstappen y Colapinto en la F1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su recta final y este fin de semana el Gran Premio de México representa una valiosa oportunidad para las aspiraciones de Max Verstappen y Franco Colapinto, que viven situaciones diametralmente opuestas en el campeonato de pilotos.

Con tres victorias en las cuatro carreras más recientes, a bordo de su monoplaza de Red Bull, el neerlandés Verstappen (306 puntos) aparece amenazante en la lucha por el campeonato detrás del australiano Oscar Piastri (346) y del británico Lando Norris (332), que están haciendo el 1-2 para la escudería McLaren.

En contraste, el argentino Colapinto, juvenil piloto de Alpine, se presentará en el fondo de la clasificación -sin puntos-, pero convertido en favorito sentimental de la afición mexicana.

-Verstappen, un rey malquerido-

Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez es un territorio donde Mad Max ha impuesto su ley en diversas ocasiones.

En nueve carreras sobre el circuito de 4,3 kilómetros, Verstappen se ha coronado cinco veces (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). Nadie más que él.

Para el neerlandés, México ha sido una parada importante en la conquista de su tetracampeonato, pese a que parte de la afición local no lo tiene en buena estima.

A pesar de su hegemonía, Verstappen no goza de la simpatía de los mexicanos ya que su excompañero Sergio "Checo" Pérez pasó las cuatro temporadas anteriores a la espalda del neerlandés como un escolta.

Si bien Verstappen quedó sexto en la carrera de 2024, que ganó el español Carlos Sainz de Ferrari, el volante neerlandés precisa de recuperar el cetro en el autódromo mexicano.

"Todavía tengo posibilidades", dijo Verstappen ante la oportunidad de acercarse a Piastri este fin de semana, en la vigésima carrera del serial.

"Las diferencias son muy reducidas, así que tendremos que seguir teniendo fines de semana perfectos y evitar cometer errores hasta el final de la temporada si queremos aspirar a la victoria", abundó el piloto de Red Bull.

-Colapinto representa a Checo-

A sus 22 años, Franco Colapinto vive su primera temporada como corredor de Alpine, pero no ha sumado puntos en 12 carreras. Su máximo alcance ha sido el lugar 13 en los Grandes Premios de México y Canadá.

La última vez que el argentino puntuó fue en el Gran Premio de Estados Unidos en 2024. En esa temporada, su primera en la Fórmula 1, con el equipo Williams, sumó cinco puntos.

En la serie actual, acaparada por los pilotos de McLaren (12 victorias), Red Bull (5) y Mercedes (2), la posibilidad del podio luce demasiado lejana para Colapinto. Pero la ilusión de sacar un punto en México está latente.

"Este año fue más duro de lo que esperaba. No es un secreto que no estamos teniendo la velocidad para competir adelante", admitió Colapinto.

En este Gran Premio de México, que echará de menos la participación de Sergio "Checo" Pérez, Colapinto, al ser uno de los pilotos latinoamericanos en el serial, ha recibido gran parte del apoyo que habría sido para "El Checo".

"Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana", expresó el argentino quien espera sobreponerse a la altitud de la capital mexicana: "Supone un reto adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a un público tan increíble".

A su llegada a México, Colapinto reveló que pasó su adolescencia admirando al "Checo" Pérez, lo que ha aumentado sus bonos ante el público mexicano.