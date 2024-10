Golfista colombiano Nico Echavarría gana el Zozo Championship

El golfista colombiano Nico Echavarría ganó el domingo el Zozo Championship, torneo del circuito US PGA en Inzai (Japón), gracias a una ventaja de un solo golpe.

Un 'birdie' en el último hoyo permitió al golfista de 30 años evitar un 'play-off' de desempate contra los estadounidenses Justin Thomas y Max Greyserman, que terminaron empatados en segunda posición con una tarjeta de 18 golpes por debajo del par.

"Es surrealista, este momento es muy especial", declaró desde el Narashino Country Club el colombiano, cuya única victoria previa se remonta al Abierto de Puerto Rico en marzo de 2023.

"Ha sido un buen año para mí, simplemente no había tenido ese resultado top, pero he sido consistente y he aprendido muco este año", añadió.

Echevarría contaba con una ventaja de dos golpes antes de la última ronda, en la que firmó una tarjeta de tres golpes por debajo de 67 y un total de 20 por debajo de 260.

Un 'bogey' en el octavo y otro en el décimocuarto hoyo abrieron la puerta a Thomas y Greyserman para pelear la victoria final, pero el natural de Medellín mantuvo la calma y firmó dos 'birdies' en los últimos tres hoyos.

"No creo que hubiera ganado esta semana sin la victoria en Puerto Rico", declaró.

"Saqué mucho de aquella última ronda en Puerto Rico, lo usé mucho esta semana para mantenerme paciente y tranquilo", detalló.

"Este era un recorrido muy exigente, con muchos hoyos complicados, conseguí usar aquello a mi favor y fui capaz de asegurarlo y derrotar a dos jugadores increíbles", concluyó.