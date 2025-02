$!#Golerinas 2025 llega a instancias de semifinales

El torneo infanto-juvenil de fútbol femenino #Golerinas 2025 llega a su fase de semifinales, a realizarse el próximo 17 de enero.

El campeonato tiene como escenario las canchas de fútbol del Complejo deportivo SPORT CENTER Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

AD La Unión vs Leonas Academy y Fénix FC (A) ante Suárez Academy, jugarán las llaves de semis de la categoría Sub-14, tras celebrarse el pasado miércoles 12 de febrero, la serie de cuartos de final.

Mientras que en la Sub-11, Pacora FC ante CD Nazareno (B) y Yo Amo El Fútbol (A) vs Estrella FC, disputarán los cruces previos a la final.

En tanto, PGS vs Brisas Fútbol Academy y Fénix FC ante CD Nazareno, se enfrentarán en las Seminifnales de la Sub-8.

Los partidos programados para la llaves Semifinales de las categorías Sub-8, Sub-11 y Sub-14, se jugarán el lunes 17 de febrero, detallados a continuación:

Cancha 1:

9:00 a.m. Pacora FC vs CD Nazareno (B) Sub-11 9:30a.m. AD La Unión vs Leonas Academy Sub-14

Cancha 2: Transmisión en directo por SERTV Deportes.

9:00a.m. PGS vs Brisas Fútbol Academy Sub-89:30a.m. Yo Amo El Fúbol (A) vs Estrella FC Sub-11.

Cancha 3:

9:00 a.m. Fénix FC vs CD Nazareno Sub-8 10:00a.m. Fénix FC (A) vs Suárez Academy Sub-14.

FUENTE: PRENSA - #GOLERINAS