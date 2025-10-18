Goleada 3-0 del Chelsea en Nottingham que le cuesta el puesto a Postecoglou

Apenas unos minutos después de caer goleado 3-0 por el Chelsea, el Nottingham Forest anunció el cese de su entrenador, el australiano Ange Postecoglou, quien apenas aguantó poco más de un mes en el puesto.

Postecoglou acumuló ocho partidos sin ganar desde que fue nombrado para el banquillo del Forest en sustitución del portugués Nuno Espíritu Santo, el pasado 9 de septiembre.

Cuando el entrenador luso fue cesado, por desavenencias con el volcánico propietario del club, el magnate griego Evangelos Marinakis, el Forest ocupaba la 10ª posición en la tabla.

Con la derrota de este sábado queda en la 17ª posición y podría acabar la jornada en puestos de descenso.

El cese se anunció apenas unos minutos después de que el Chelsea se impusiera 3-0 en The City Gound, el estadio del Forest, en el primer partido de la 8ª jornada de campeonato inglés.

Tras una primera parte en la que los locales desaprovecharon algunas claras ocasiones para marcar, la mejor de ellas por Morgan Gibbs-White (19'), el Chelsea apretó tras el descanso y marcó por medio de Josh Acheampong (49'), Pedro Neto (52') y Reece James (84').