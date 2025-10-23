Gilgeous-Alexander logra récord personal de 55 puntos en victoria ante Indiana

Shai Gilgeous-Alexander anotó 55 puntos, la mejor marca de su carrera, este jueves en el triunfo en dos tiempos extra del vigente campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, sobre los Indiana Pacers por 141-135.

En una histórica revancha de las Finales de la NBA de la temporada pasada, y horas después de que la liga se viera sacudida por una investigación masiva sobre apuestas ilegales, Gilgeous-Alexander volvió a deslumbrar.

El actual Jugador Más Valioso de la NBA, añadió ocho rebotes y cinco asistencias, con 15 de 31 tiros de campo y 23 de 26 tiros libres para liderar al Thunder que anotó 45 de 51 desde la línea.

El base canadiense de 27 años, máximo anotador de la NBA la temporada pasada, anotó nueve tantos en el segundo tiempo extra y guió a Oklahoma City a la victoria.

El de esta noche fue el quinto partido de Gilgeous-Alexander con la camiseta del Thunder con al menos 50 puntos convertidos. Empató a Russell Westbrook en lo más alto de la lista histórica de la franquicia.

Ajay Mitchell salió del banquillo para colaborar con 26 cartones para Oklahoma City y Aaron Wiggins añadió 23 tantos, mientras que Isaiah Hartenstein capturó 14 rebotes y Chet Holmgren contribuyó con 15 puntos y 12 rebotes.

"Debemos seguir trabajando en equipo", dijo Ajay Mitchell, de 23 años, al finalizar el partido. "Debemos trabajar fuerte y entender que podemos lograr nuestros objetivos sin importar las circunstancias".

Tras ganar el martes su primer partido de la temporada en casa contra Houston por 125-124 en doble prórroga, el Thunder se convirtió en el primer club en la historia de la NBA en ir a doble prórroga en sus dos primeros partidos de una campaña.

La jugada de tres puntos de Gilgeous-Alexander le dio al Thunder una ventaja de 127-126 en la segunda prórroga y su canasta a falta de 2:47 minutos para el final del segundo periodo extra les dio a los vigentes campeones una ventaja de 132-128.

Los Pacers nunca volvieron a acercarse a cuatro puntos, ya que Gilgeous-Alexander añadió cuatro tiros libres en los últimos 30 segundos.

El base canadiense Bennedict Mathurin lideró a Indiana con 36 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que el camerunés Pascal Siakam añadió 32 puntos y 15 rebotes para los Pacers.

Mitchell encestó dos tiros libres a 54,2 segundos del final de la primera prórroga para empatar el marcador a 122-122.

Gilgeous-Alexander y Mathurin intercambiaron canastas en los últimos 30 segundos, pero el astro canadiense falló una bandeja y el partido se fue a una segunda prórroga.

El Thunder visitó Indianápolis para jugar ante unos Pacers muy diferentes a los que enfrentaron en las Finales en junio pasado.

Indiana jugó sin su base estrella, Tyrese Haliburton, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el séptimo partido de las Finales y se perderá toda la temporada 2025-2026, ni con el pívot Myles Turner, que se marchó a Milwaukee.