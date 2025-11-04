Gauff se relanza en Masters WTA tras ganar a Paolini, eliminada

Coco Gauff, N.3 del mundo, se relanzó en la carrera a semifinales del Masters WTA -del que es vigente campeona- tras infligir a Jasmine Paolini una nueva derrota, por 6-3, 6-2 este martes en Riad (Arabia Saudita), que envió a casa a la italiana (8ª).

Derrotada por Jessica Pegula en su primer partido el domingo, Coco Gauff salió decidida a no tropezar de nuevo y rompió el servicio de su rival en su primera oportunidad.

Más sólida en los intercambios, la jugadora de Florida, campeona de Roland Garros el pasado mes de junio, se colocó 3-0 arriba en un primer set que cerró en 40 minutos con un último juego en blanco.

En el segundo parcial, el pulso entre ambas duró hasta el 2-2, antes de que Gauff se apuntase los cuatro siguientes juegos seguidos ante Paolini, visiblemente debilitada por un virus que sufre desde hace días.

La italiana, ya derrotada por la N.1 del mundo Aryna Sabalenka el domingo, ya no podrá en ningún caso clasificar a semifinales.

"Creo que Jasmine no estaba hoy al 100%, pero se mueve muy bien y golpea muy bien", declaró sobre la pista Gauff, que sigue en la carrera por revalidar el título por el que compiten las ocho mejores raquetas del circuito femenino.