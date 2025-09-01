Gauff, Osaka y un reencuentro muy especial en el US Open; Sinner por cuartos

Seis años después de su icónico primer encuentro, Coco Gauff y Naomi Osaka protagonizan este lunes el partido más esperado en el Abierto de Estados Unidos, donde Jannik Sinner afronta un impredecible obstáculo camino a los cuartos de final.

En el feriado nacional por el Día del Trabajo, los aficionados llenaron desde temprano el complejo de Flushing Meadows ávidos por revivir un duelo entre dos de sus tenistas favoritas.

En la memoria colectiva pervive el cruce de tercera ronda de 2019 en el que Gauff, que jugaba su primer US Open con 15 años, intentó desafiar a Osaka, la estrella del momento y vigente campeona.

La japonesa se impuso claramente en dos sets pero los aficionados recuerdan mucho más lo que ocurrió tras el último punto.

Viendo a su adolescente rival entre lágrimas, Osaka se acercó a consolarla y le propuso compartir la entrevista sobre la pista para que pudiera dirigirse al público, un gesto muy inusual para los tenistas derrotados.

Reticente al principio, una emocionada Gauff aceptó la invitación para agradecer el apoyo de los espectadores y también el ofrecimiento de Osaka.

"Recuerdo que fue un momento difícil para mí porque era un partido con mucha expectación", recordó Gauff al sábado.

La estadounidense no tardó en confirmar el potencial que Osaka y el resto del mundo del tenis detectaban en ella.

Pocos meses después ambas volvieron a encontrarse en el Abierto de Australia y fue Gauff quien se impuso en sets corridos a Osaka, que era la defensora del título.

- "Una hermana pequeña" -

Con el tiempo, Gauff progresó hasta conquistar su primer US Open en 2023 con 19 años, siendo la campeona local más joven desde Serena Williams, y sumar en junio un segundo título de Grand Slam en Roland Garros.

Osaka posee cuatro trofeos grandes pero su palmarés general está congelado desde el último de ellos, el del Abierto de Australia de 2021.

La ex número uno mundial, de 27 años, estuvo apartada del tenis en varios periodos para cuidar su salud mental y vivir su primera maternidad.

A principios de 2024 regresó a la competición y en los últimos meses ha dado pasos de gigante para reengancharse a la élite, incluido su avance hasta la final del pasado torneo WTA 1000 de Canadá.

Antes de enfrentarla en sus primeros octavos del US Open desde 2020, Osaka habló de su relación con Gauff.

"La veo como una hermana pequeña y es genial volver a jugar contra ella aquí", afirmó.

"Para mí, ella es la principal estrella del US Open", recalcó antes de suplicar al público que no la abandone este lunes.

"¿Puede alguien venir y animarme? Porque es un poco difícil jugar contra una estadounidense aquí", pidió.

En otro cruce de octavos femeninos, la polaca Iga Swiatek enfrentará a la rusa Ekaterina Alexandrova.

En la noche la brasileña Beatriz Haddad se medirá con la estadounidense Amanda Anisimova sobre la pista central en busca de sus segundos cuartos de final seguidos en Nueva York.

- Sinner, bajo aviso -

En la rama masculina, el italiano Jannik Sinner tratará de anotarse a unos cuartos en los que ya están posicionados sus grandes rivales, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

El número uno mundial viene mostrándose imparable en los Grand Slams de pista dura, con 24 partidos ganados seguidos en ese tipo de eventos.

Este lunes tendrá enfrente al único tenista que, además de Alcaraz, le ha conseguido batir este año, Alexander Bublik.

El kazajo, número 24 de la ATP, lo derrotó en junio en la segunda ronda del torneo de hierba de Halle.

Dueño de un enorme pero caprichoso talento, Bublik viene logrando sus mejores resultados en los máximos escenarios.

En junio alcanzó por primera vez los cuartos de Grand Slam en Roland Garros, donde lo frenó precisamente Sinner.

En Nueva York se ha abierto paso con su descomunal servicio, siendo apenas el décimo jugador en este siglo que alcanza los octavos sin conceder un solo break.

También este lunes, el español Jaume Munar (44 de la ATP) se estrenará en unos octavos de Grand Slam frente al italiano Lorenzo Musetti, décimo sembrado.

El australiano Alex de Miñaur y el ruso Andrey Rublev abrían fuego al mediodía frente al suizo Leandro Riedi y el canadiense Felix Auger-Aliassime, inesperado verdugo de Alexander Zverev.