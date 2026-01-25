Gauff elimina a Muchova y se clasifica para los cuartos de final del Abierto de Australia

La tenista estadounidense Coco Gauff perdió el domingo un set por segundo partido consecutivo, antes de clasificarse para sus terceros cuartos de final en el Abierto de Australia, donde se acerca a su primer título.

La tercera cabeza de serie venció a la experimentada checa Karolina Muchova por 6-1, 3-6 y 6-3 en la Margaret Court Arena, pero necesitó casi dos horas para hacerlo.

Gauff se enfrentará ahora a la ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie, o a la rusa Mirra Andreeva, de 18 años y octava cabeza de serie, por un lugar en las semifinales.

"Elevó su nivel de juego y creo que a veces fui un poco pasiva, pero es muy difícil jugar contra ella", dijo, refiriéndose a Karolina Muchova, la campeona del Abierto de Francia de 2025 y del Abierto de Estados Unidos de 2023.

"Juega con tanta variedad que nunca sabes qué vas a hacer. Estoy muy contenta de haber superado esta ronda hoy", añadió la deportista.

Gauff, de 21 años, nunca ha pasado de las semifinales en Melbourne Park.

Muchova tenía un gran historial, ya que aspiraba a alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por octava vez en su carrera, y le puso las cosas difíciles tras un comienzo lento.

Pero Gauff tuvo el mejor comienzo posible, con dos breaks consecutivos a Muchova, que cometió una serie de errores, poniéndose 4-0 por delante.

Al final, la checa aguantó para evitar un temido 6-0, pero solo retrasó lo inevitable, ya que Gauff se llevó el set en 30 minutos.

Muchova comenzó con más intención en el segundo set, aguantando y aprovechando que los problemas con el servicio de Gauff volvían a aparecer para ganar 2-0.

Gauff rompió el servicio, pero volvió a fallar y Muchova le ganó un set por primera vez en su carrera.

El momento crucial del tercer set llegó cuando Muchova falló un golpe de derecha en el servicio, lo que le dio a Gauff tres puntos de quiebre en el tercer juego, y otro golpe fallido de la checa selló su destino.

Gauff mantuvo su servicio para 4-1 y selló la victoria con seguridad en su cuarto punto de partido.