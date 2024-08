"Fue mi peor maratón", admite Kipchoge tras su abandono

"Fue mi peor maratón", lamentó la leyenda keniana Eliud Kipchoge, después de su abandono en la mítica distancia de los 42,195 kilómetros de los Juegos Olímpicos de París, este sábado.

"Ha sido un día difícil. Esto es como el boxeo, puedes estar entrenando cinco meses para un combate y te noquean en dos segundos. Pero la vida continúa", dijo el maratoniano de 39 años, que decidió abandonar la ruta pasado el kilómetro 30.

"Fue mi peor maratón. Nunca había abandonado, pero así es la vida. Me dejaron KO, como a un boxeador. En el pasado gané, terminé segundo, décimo quinto y ahora abandono. Así son las cosas", dijo.

El ganador de los maratones olímpicos de Rio de Janeiro en 2016 y de Tokio en 2021, explusmarquista mundial, explicó que decidió parar por "un dolor en la espalda".

"Los otros participantes me animaron a continuar, pero les dije que no podía, que me dolía. Sentí su afecto y su respeto", valoró.

"No sé cuál será mi futuro. Lo pensaré en los próximos tres meses. Quiero intentar seguir corriendo maratones", señaló.