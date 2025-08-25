Fucsovics domina a Van De Zandschulp y se corona en Winston-Salem

El húngaro Marton Fucsovics (94°) logró el tercer título de su carrera al imponerse este sábado por 6-3, 7-6 (7/3) sobre el neerlandés Botic Van De Zandschulp (92°) en la final del Abierto de Winston-Salem en Estados Unidos.

Una hora y 52 minutos fueron suficientes para que Fucsovics, muy agresivo en el segundo servicio de su rival, consiguiera la victoria en la cancha central del Wake Forest Tennis Complex en Carolina del Norte.

"Estoy sin palabras realmente", dijo el vencedor del certamen, de categoría ATP 250 y jugado sobre pista dura. "Es mi tercer título y tengo 33 años, soy parte de la vieja generación pero sigo aquí y he podido ganar un torneo. Estoy disfrutando mi tenis, seguiré jugando hasta donde pueda".

"Gané muchos puntos y mi ranking mejorará, tengo el US Open la próxima semana pero hoy me concentro en disfrutar este momento", añadió.

El húngaro obtuvo su primer trofeo en pista rápida, tras haberse impuesto anteriormente en superficie de arcilla en Ginebra (2018) y Bucarest (2024).

A sus 33 años y seis meses de edad, Fucsovics se convierte en el tercer jugador de mayor edad en lograr un título de ATP esta temporada, superado solamente por el francés Gael Monfils (38 años y cuatro meses) y el serbio Novak Djokovic (38 años).

Van De Zandschulp, quien alcanzó el puesto 22 del escalafón mundial en 2022, apenas pudo registrar dos aces en la jornada después de haber firmado 35 en su camino al juego por el título.

Luego de estar abajo 5-1 en el segundo set y salvar una pelota de campeonato, el neerlandés de 29 años vivió su mejor momento al llevar el partido al tiebreak, en el que sin embargo no tuvo energía para forzar la tercera manga.

Mientras Van De Zandschulp deberá seguir esperando por su primera corona del circuito, Fucsovics se transformó en el primer campeón nacido en Hungría del Abierto de Winston-Salem.