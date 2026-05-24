Fritz queda eliminado en la primera ronda de Roland Garros

El estadounidense Taylor Fritz, noveno jugador mundial y séptimo cabeza de serie, quedó eliminado este domingo en la primera ronda de Roland Garros al perder ante su compatriota Nishesh Basavareddy (148º), que accedió al cuadro principal con una invitación de los organizadores.

Fue en un combate de 3 horas y 22 minutos en la pista Suzanne Lenglen, donde Basavareddy se impuso 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11) y 6-1.

Fritz es el primer Top 10 en quedar eliminado en esta edición de Roland Garros, un torneo al que había llegado con muchas dudas por una lesión en una rodilla que le tuvo de baja entre finales de marzo y mediados de este mes de mayo.

Basavareddy, de 21 años, nunca había superado la primera ronda en la tierra batida de París.

Jugará en su segundo partido con el también estadounidense Alex Michelsen (42º) o con el kazajo Alexander Shevchenko (88º).