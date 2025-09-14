Fraser-Pryce tras su último 100 m: "Correr la final ya era una victoria"

Haber alcanzado la final de 100 metros del Mundial de atletismo de Tokio, donde fue sexta este domingo, fue ya "una gran victoria" para la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que saboreó la última carrera individual de su carrera.

"He podido, después de todos estos años haciendo esto, vivir una final otra vez. Correr la final ya era una victoria", aseguró la velocista de 38 años, que terminó con un tiempo de 11.03 en una carrera donde la ganadora fue la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden (10.61).

Con un palmarés espectacular, en el que entre otros éxitos fue cinco veces campeona mundial de 100 metros, la longeva velocista disfrutó "corriendo contra algunas de las mejoras atletas" durante su carrera, como la estadounidense Carmelita Jeter o su compatriota Elaine Thompson-Herah.

La historia se detiene para ella en el país donde todo comenzó hace casi 20 años: Fraser-Pryce formaba parte del equipo jamaicano que se colgó la plata en el relevo 4x100 metros del Mundial de Osaka en 2007.

"Saber que corría mi último 100 metros es algo surrealista. Hace 18 años comencé como una atleta que no sabía realmente qué quería hacer, quién era, y ahora he podido ir ampliando mis límites", reconoció la emblemática 'Pocket Rocket'.

La carrera de este domingo fue la última individual para Fraser-Pryce, que no participa en los 200 metros, pero su participación en Tokio 2025 todavía no terminó porque en principio estará el domingo de la próxima semana, en el cierre del evento, en la pugna por las medallas en el relevo 4x100 metros.