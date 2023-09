Francia empieza a lo grande su Mundial de rugby y gana a la favorita Nueva Zelanda

El camino hacia el soñado primer título mundial no pudo comenzar mejor para la anfitriona Francia, que derrotó por 27-13 a la gran favorita Nueva Zelanda en el partido inaugural del Mundial de rugby, este viernes en el Stade de France, en la periferia de la capital parisina.

En un partido de muchos errores por ambos equipos y aunque se anotaron los mismos tries por cada bando (dos), la aportación del chutador galo Thomas Ramos (17 puntos) fue decisiva para la victoria del XV del Gallo, que de esta manera se coloca líder del grupo A del torneo.

Francia se ha convertido en la particular bestia negra de los tricampeones del mundo, a los que han ganado ya en tres de las ocho ocasiones en las que se han enfrentado en la Copa del Mundo.

Ya en el último enfrentamiento directo, en 2021, Francia se impuso en el mismo escenario (40-25), cortando entonces una racha de 14 victorias consecutivas de unos All Blacks que desde entonces suman muchas dudas y varias derrotas (también ante Irlanda y Argentina).

La derrota, no obstante, no es decisiva para el devenir del torneo, ya que ambos equipos heredarán en cuartos un rival temible: bien la vigente campeona del mundo Sudáfrica o la actual número 1 del ranking Irlanda.

Pese a que el segunda línea y capitán Sam Cane fue baja de última hora por molestias físicas, los All Blacks no pudieron comenzar mejor el torneo, ya que necesitaron poco más de minuto y medio para anotar el primer try del Mundial.

- Ramos decisivo con 17 puntos -

Tras una incursión del centro Reko Ioane, Scott Barrett pateó en diagonal hacia la zona de marca para que el wing Mark Telea lograse los primeros puntos (0-5, minuto 2).

Pero el espectacular inicio dio paso a un partido lleno de imprecisiones y errores por parte de los dos equipos, seguramente por los nervios del debut mundialista, y, sobre todo, varios actos de indisciplina en defensa de los neozelandeses, permitiendo a Ramos, con dos penales transformados, poner por delante en el marcador a los Bleus (de blanco en esta ocasión para evitar confusiones) en el ecuador del primer periodo (6-5).

Si bien los oceánicos recuperaron la ventaja poco después con el único acierto de su chutador Richie Mo'Unga (6-8, m.25), los tricampeones del mundo sumaban faltas en defensa ante el empuje francés. Thomas pateó de nuevo entre palos para colocar el 9-8 y falló otro penal que podría haber ampliado la ventaja gala antes del descanso.

Al regreso de los vestuarios, como en la primera parte, los neozelandeses volvieron a castigar a los franceses por el costado izquierdo y Telea logró el segundo try, aunque el marcador se quedó en 9-13 (m.43) ya que Mo'Unga tuvo un día muy desacertado con el pie.

Al son del "Allez les Bleus!", los locales siguieron empujando y Damian Penaud demostró que estos Blacks (que suman varias derrotas desde 2021) quizás no son tan temibles como antaño y el wing del Burdeos apoyó el oval en zona de marca, que con la transformación de Ramos colocó el marcador 16-13 (m.55).

Poco después, los oceánicos se quedaron con un jugador menos por una amarilla que vio Will Jordan. Fue la puntilla para los visitantes, que vieron como los Bleus sentenciaron con dos penales más de Ramos (65 y 74) y el último try de Matthieu Jalibert (78), que desató el éxtasis en el Stade de France.

- Ceremonia "a la francesa" y pitos a Macron -

El calor asfixiante que hace en Francia estos últimos días no desanimó a los casi 80.000 espectadores que llenaron el templo dle rugby francés para ver el debut de su selección, con el sueño de que sea el inicio del camino hacia el primer título de su historia, el próximo 28 de octubre en el mismo escenario.

Debido a las altas temperaturas, la organización del torneo anunció a última hora que durante los partidos habrá pausas para que los jugadores puedan refrescarse.

El Mundial de rugby, además, es una especie de ensayo general para las autoridades francesas de cara a los Juegos Olímpicos que París albergará en menos de un año, sobre todo en materias como la seguridad y los transportes.

Antes del torneo hubo la típica ceremonia de inauguración previa en este tipo de eventos, que sirvió para destacar "el arte de vivir a la francesa" con un espectáculo dirigido e interpretado por Jean Dujardin, el actor oscarizado por la película "The Artist", gran amante del rugby.

Ese acto, de una veintena de minutos, fue seguido por los parlamentos del presidente de la federación internacional World Rugby, Bill Beaumont, y del jefe del Estado francés Emmanuel Macron.

Una Marsellesa ahogó las palabras del primero, mientras que el segundo recibió una sonora pitada de buena parte del público.

Francia vivirá durante más de mes y medio la gran fiesta del rugby, con 20 equipos (por primera vez tres sudamericanos, Argentina, Uruguay y el novato Chile) luchando en nueve ciudades por ser el sucesor, el próximo 28 de noviembre, de Sudáfrica en el trono dle rugby mundial.