Fortalecida y ambiciosa, la hora de Aitana Bonmatí en la Eurocopa

Dosificada en la primera fase tras la meningitis vírica que sufrió justo antes de la Eurocopa, los cuartos ante Suiza, el viernes (19h00 GMT) en Berna, son la ocasión perfecta para que Aitana Bonmatí reivindique su condición de mejor jugadora del mundo.

En el pleno de victorias de la Roja, la vigente doble Balón de Oro (2023 y 2024) se ha tenido que conformar por el momento con diez minutos ante Portugal (5-0), la segunda parte ante Bélgica (6-2) y ya fue titular contra Italia (3-1).

El brillo se lo han llevado otras, especialmente su predecesora como ganadora del gran premio individual Alexia Putellas (2021 y 2022) -tres goles y cuatro asistencias- y Esther González, máxima artillera del torneo con cuatro dianas.

Pero hasta nueve jugadoras españolas diferentes han marcado durante el torneo. Aitana se quedó cerca ante Italia con un disparo envenenado que ya casi empezaba a celebrar cuando apareció la arquera Laura Giuliani para despejarlo.

Por el momento su mejor actuación la firmó ante Bélgica cuando entró tras el descanso y fue una de las protagonistas del tremendo baile de la Roja en Thun, a los pies de los Alpes, con cuatro goles en la segunda parte.

- Recuperación exprés -

Pero la centrocampista de 27 años quiere más. La frustración de haber sufrido una enfermedad grave y repentina se convirtió en impaciencia.

El 28 de junio se anunció que estaba ingresada en Madrid -con una vía intravenosa-, el 30 llegó a la concentración de Lausana y el 3 de julio calentaba en la banda en el Stadion Wankdorf con muchas ganas, indisimuladas, de tener un puñado de minutos.

"Está bien, por ella jugaría de titular, pero tenemos que frenarla, no podemos arriesgar", insistió en los primeros días de la competición la seleccionadora Montse Tomé.

Su ausencia del once en los dos primeros partidos permitió la explosión en un gran torneo de su compañera en el Barcelona Vicky López, de 18 años, una de las sensaciones en Suiza.

"Estoy para jugar 90 minutos. En ningún momento he tenido síntomas de debilidad. Al final, si me veo bien tiro... No me gusta que me frenen, evidentemente los servicios médicos han tenido que hacer su función, se han respetado los tiempos. Lógicamente me frustra", reconoció Aitana en una entrevista tras el primer partido.

A pesar de que Vicky aprieta, salvo gran sorpresa Aitana estará en el once contra Suiza, una excelente oportunidad de exhibir galones ante una anfitriona que tendrá casi 30.000 hinchas detrás, de nuevo en Berna -tercer partido allí para España de cuatro-.

- "El mejor momento para brillar" -

Pocas veces visto en una gran competición, España tiene una semana entera para preparar los cuartos, prácticamente una pretemporada, lo que le puede venir muy bien en su puesta a punto a la jugadora del Barcelona.

"Por ahora el equipo no la ha necesitado, pero empiezan los partidos de eliminación y todas las futbolistas quieren brillar", señala a la AFP la leyenda del fútbol español Vero Boquete.

"Ha sido una Eurocopa movida para ella pero ha tenido una progresión, ahora que está al 100% esperamos lo mejor de ella en el mejor momento... Ahora España realmente va a necesitar a Aitana", añade la comentarista televisiva durante el torneo.

Aitana, una de las cinco capitanas españolas en Suiza, lo tiene claro: "En mi mente siempre ha estado la Eurocopa, no podía permitirme perdérmela".