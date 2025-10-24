Fonseca y Davidovich, a semis en Basilea tras abandono de sus rivales

El brasileño João Fonseca y el español Alejandro Davidovich se clasificaron este viernes a las semifinales del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) tras el abandono de sus respectivos rivales en los cuartos de final.

Fonseca (46º del mundo), que había avanzado a cuartos sin jugar por la baja de su adversario de octavos, venció esta vez cuando el canadiense Denis Shapovalov (23º) renunció a seguir, con ventaja en el marcador para el brasileño por 3-6, 6-3 y 4-1.

En semifinales, Fonseca tendrá como rival al español Jaume Munar (42º), que avanzó también por abandono de su rival, en su caso el canadiense Felix Auger-Aliassime (12º), ante el que el mallorquín había ganado 6-3 el primer set.

En la otra parte del cuadro, Davidovich (18º) ganó el primer set a Casper Rudd (11º) por 7-6 (7/1) y el noruego abandonó en ese momento.

El adversario del andaluz en semifinales de este torneo suizo en pista cubierta será el francés Ugo Humbert (24º), que en el único partido de cuartos que se jugó sin abandono se impuso al estadounidense Reilly Opelka (62º) por 7-6 (7/0) y 6-4.

-- Torneo ATP de Basilea

- Individuales masculinos - Cuartos de final:

Ugo Humbert (FRA) derrotó a Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/0), 6-4

Alejandro Davidovich (ESP/N.8) a Casper Ruud (NOR/N.4) 7-6 (7/1), 0-0 y abandono

João Fonseca (BRA) a Denis Shapovalov (CAN/N.9) 3-6, 6-3, 4-1 y abandono

Jaume Munar (ESP) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.5) 6-3, 0-0 y abandono

./bds/dr/ag