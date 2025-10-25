Deportes

Fonseca vence a Munar en Basilea y alcanza su segunda final ATP

Joao Fonseca celebra su victoria sobre Jaume Munar en la primera semifinal del torneo ATP de Basilea (Suiza), el 25 de octubre de 2025 Fabrice COFFRINI
AFP
25 de octubre de 2025

Segunda final del año y segunda en el circuito principal ATP para Joao Fonseca: el prometedor tenista brasileño de 19 años venció este sábado en su semifinal del torneo ATP 500 de Basilea al español Jaume Munar (42º), por 7-6 (7/4) y 7-5.

La anterior final ganada por Fonseca en el circuito principal tuvo lugar el pasado febrero, en tierra batida al aire libre, superando entonces a Francisco Cerúndolo en Buenos Aires.

Esta vez el ganador del Masters NextGen del año pasado alcanza una final en condiciones muy diferentes, en superficie dura y bajo techo.

Su rival en la lucha por el título saldrá de la segunda semifinal, que juegan el también español Alejandro Davidovich (18º) y el francés Ugo Humbert (24º).

-- Torneo ATP de Basilea

- Individuales - Semifinales:

Joao Fonseca (BRA) derrotó a Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/4), 7-5