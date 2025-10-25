Fonseca vence a Munar en Basilea y alcanza su segunda final ATP

Segunda final del año y segunda en el circuito principal ATP para Joao Fonseca: el prometedor tenista brasileño de 19 años venció este sábado en su semifinal del torneo ATP 500 de Basilea al español Jaume Munar (42º), por 7-6 (7/4) y 7-5.

La anterior final ganada por Fonseca en el circuito principal tuvo lugar el pasado febrero, en tierra batida al aire libre, superando entonces a Francisco Cerúndolo en Buenos Aires.

Esta vez el ganador del Masters NextGen del año pasado alcanza una final en condiciones muy diferentes, en superficie dura y bajo techo.

Su rival en la lucha por el título saldrá de la segunda semifinal, que juegan el también español Alejandro Davidovich (18º) y el francés Ugo Humbert (24º).

-- Torneo ATP de Basilea

- Individuales - Semifinales:

Joao Fonseca (BRA) derrotó a Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/4), 7-5