Fonseca cumple en su arranque en Roland Garros, Haddad Maia eliminada

Un primer set muy laborioso antes de un paseo: el brasileño João Fonseca, uno de los jugadores más prometedores del tenis mundial, ganó en tres sets en su partido de primera ronda en Roland Garros, este domingo en París, donde quedó eliminada su compatriota Beatriz Haddad Maia.

Fonseca (30º del mundo) se impuso a un jugador local, Luka Pavlovic, que es apenas 241º del ranking ATP y que procedía de la ronda de clasificación, por 7-6 (8/6), 6-4 y 6-2.

La entrada en liza de la gran esperanza brasileña de brillar en este torneo fue por lo tanto en un partido de menos a más en la pista 9 del complejo de la Porte d'Auteuil, en una jornada de sofocante calor en la capital francesa.

El año pasado, Fonseca llegó a la tercera ronda en este Grand Slam y para igualar esa actuación tendrá ahora que ganar en su duelo de segunda ronda al croata Dino Prizmic (72º), que se deshizo fácilmente en el debut del estadounidense Michael Zheng (146º) por 6-1, 6-1 y 6-3.

Prizmic llega además a París avalado por su papel en el Masters 1000 de Roma, donde llegó a octavos de final después de eliminar al exnúmero 1 mundial Novak Djokovic.

En la gira europea sobre tierra, Fonseca llegó a cuartos de final en Montecarlo y Múnich, pero luego cayó en los primeros partidos en los que saltó a la pista tanto en Madrid como en Roma, lo que arroja dudas sobre su estado de forma actual.

Su victoria fue la alegría del día para Brasil en el primer día de Roland Garros 2026, donde cayó Beatriz Haddad Maia, exnúmero 10 mundial caída actual fuera del Top 100 (105ª).

Bia Haddad fue superada 1-6, 7-6 (7/4) y 6-2 por la británica Francesca Jones (102ª).

La tenista brasileña, que llegó a ser semifinalista de Roland Garros en 2023, ha pasado sin hacer nada de ruido por la gira europea sobre tierra batida, cayendo en sus primeros partidos en los dos últimos WTA 1000, Madrid y Roma.