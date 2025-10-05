Fisk se corona con tres birdies consecutivos en el Sanderson Farms Championship

El estadounidense Steven Fisk (-24) completó una cuarta ronda de 64 golpes este domingo para coronarse campeón del Sanderson Farms Championship (Misisipi) por sobre el sudafricano Garrick Higgo (-22), en el segundo puesto.

Fisk, de 28 años, logra su primera victoria en el PGA Tour y se ubica por segunda ocasión dentro del Top 10 desde su incursión en el profesionalismo en el 2019.

"Vine con una actitud de que nada me iba a detener", dijo Fisk. "Tuve confianza, yo sé que soy bueno y tengo la capacidad".

"Este es un sueño de toda la vida, algunas veces tienes dudas, ha sido un año muy duro".

El nacido en Atlanta, Georgia, se unió al circuito en el 2025 y cuenta con 24 eventos disputados en su historial. Hasta el triunfo de hoy su mejor resultado había sido en el Puerto Rico Open cuando terminó en el cuarto puesto.

Danny Walker e Higgo lideraron la tabla de posiciones en varios tramos durante la cuarta ronda.

Higgo y Fisk llegaron en un empate al hoyo 16 luego de que ambos consiguieran un birdie. El cierre fue todo para Fisk, quien con golpes certeros repitió en los hoyos 17 y 18 mientras que Higgo quedó en par.

La celebración del norteamericano incluyó un emotivo abrazo con su esposa, Edith.

El golfista latinoamericano más destacado fue el puertorriqueño Rafael Campos, quien terminó en el puesto 62.Su mejor momento se dio en la jornada del viernes con 65 golpes.