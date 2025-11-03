FEPABA anuncia preselección de baloncesto para clasificatoria mundialista

La Federación de Baloncesto de Panamá (FEPABA) anunció este 3 de noviembre la lista de convocados de jugadores que formarán la preselección nacional mayor de baloncesto de cara al Clasificatorio FIBA World Cup del Mundial de Qatar 2027.

“La Roja sin mangas”, encuadrada en el Grupo D del clasificatorio, inicia su camino por el cupo al mundial en primera ronda ante Uruguay el 27 y 30 de noviembre de 2025, luego choca ante Cuba el 27 de febrero, 2 de marzo ante Argentina, 2 de julio ante Cuba y 5 de julio ante Argentina.

Preselección de la Selección de Baloncesto de Panamá

Jhivaan Jackson

Iverson Molinar

Ricardo Lindo

Eric Romero

Akil Mitchell

Mauro Oglivie

Ezequiel Bell

Trevor Gaskins

Judah Brown

Justin Quintero

Guillermo Navarro

Jonathan Salazar

Gil Atencio

Amilcar Sánchez

Daniel Girón

Roberto Amstrong

Joshua Lemon

Luis Rodríguez

Aaron Gedeon

Eugenio Luzcando

CJ Rodríguez

Josimar Ayarza

Javier Carter

Isaac Muller