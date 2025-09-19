Femke Bol revalida su título mundial en 400 m vallas

La neerlandesa Femke Bol conservó su título mundial de 400 metros vallas al vencer con un tiempo de 51 segundos y 54 centésimas, mejor marca mundial de esta temporada, este viernes en Tokio.

Le acompañaron en el podio la estadounidense Jasmine Jones (52.08) y la eslovaca Emma Zapletalova (53.00), mientras que la panameña Gianna Woodruff se quedó con el quinto puesto (53.34) después de haber sido la segunda mejor el miércoles en las semifinales.

Bol era la grandísima favorita al título en ausencia en esta prueba de la plusmarquista mundial y campeona olímpica, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que centró al 100% sus esfuerzos en los 400 metros planos, donde el jueves fue la campeona con la segunda mejor marca de la historia.

Para la estrella oranje es su segundo título mundial en los 400 metros vallas y su segunda medalla en Tokio 2025, después de haber sido plata el pasado sábado con su país en el relevo 4x400 metros mixto.

Bol (25 años) dominó la final con su superioridad de costumbre, se puso por delante en la última curva y en la recta final fue aumentando su ventaja.

Se cobra así una revancha personal por la decepción de hace un año en París, cuando se quedó con una amarga medalla de bronce, después de que Anna Cockrell, cuarta en la final de este viernes, le privara de la plata en el tramo final.

