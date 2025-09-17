Deportes

Federación Panameña de Taekwondo conforma por primera vez equipo infantil para poomsae y combate

ML | Selección de Taekwondo.
Redacción Web
17 de septiembre de 2025

La Federación Panameña de Taekwondo informó que, bajo la dirección de su presidente Boris Álvarez, conformó por primera vez en su historia un equipo infantil en las modalidades de poomsae (formas) y combate, un paso significativo en el desarrollo y masificación de este deporte en Panamá.

El equipo se prepara para representar a Panamá en Cartagena de Indias, Colombia, en noviembre próximo. Los integrantes son:

Combate: Yohannis Contreras, Brianna Ortega, Valentina Pérez, Ian Morales, Cristhian Gantes, Jasbir Batista, Connor Gantes, Dylan Rodríguez, Noelia Garrido y Geovanny Yanguez.

Poomsae: Eliam Orellana, Ema Morales, Mía Pérez, Elsie Ruiz, Geovanni Yanguez y Jasbir Batista.

El presidente Álvarez destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo de la directiva y reafirmó que el objetivo es impulsar y masificar el taekwondo en todo el país. “Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo impulsar y masificar este deporte, con el apoyo de nuestra directiva estamos consiguiendo resultados”, afirmó, solicitando a las autoridades locales que continúen brindando respaldo al crecimiento de la disciplina.

Además del equipo infantil, la Federación anunció la preselección de poomsae 2026, que incluye atletas de diversas categorías:

Cadetes: María Barría, Derek Rodriguez y Elliam Orellana.

Juvenil: Dana Varela, Joseph Méndez, Ximena Herrera, Alejandra Valenzuela y Santiago Marsal.

-30 y -40: Megan Pitti, Stacy Varela, Daniela Rodríguez, Joseph Rodríguez y José Contreras.

La selección de combate para 2026 se definirá en noviembre, tras el Campeonato Nacional.

