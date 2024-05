Fede Valverde, de 'Pajarito' a 'Halcón'

Carlo Ancelotti confía plenamente en él y es uno de los fijos de este Real Madrid: el uruguayo Fede Valverde es el presente y el futuro del mediocampo del Real Madrid y este sábado puede lograr su segunda Champions con 25 años.

La final de Wembley contra el Borussia Dortmund puede coronar una temporada en la que acumula más minutos que nadie en el equipo blanco y que puede suponer el presagio perfecto antes de jugar la Copa América con Uruguay.

- Nuevo apodo -

El pasado octubre, el diario español Marca dedicó una portada a Valverde con un gran titular "Olvídate del Pajarito, eres un Halcón", con motivo del duelo entre el Real Madrid y el Sevilla, por entonces entrenado por el técnico uruguayo Diego Alonso.

Esa frase, entrecomillada, era una cita de una afirmación que le habría realizado Diego Alonso cuando era seleccionador de Uruguay y visitó a Valverde en su casa, para convencerle de que había crecido y que tenía que asumir su nueva condición.

El propio Valverde admitió tiempo después que aquella charla le ayudó a ganar confianza para ir asumiendo un rol cada vez más protagonista.

Carlo Ancelotti hizo el resto. El entrenador italiano ha convertido a Valverde en su particular navaja suiza, en un jugador multiusos en el que tiene plena confianza.

- Confianza mutua -

"Le ponga donde le ponga, aporta. Es insustituible para mí", admitió Ancelotti antes del último Clásico de la Liga española, en el que el Real Madrid ganó 3-2 al Barcelona el mes pasado.

Valverde le devuelve a menudo los elogios.

"Él me abrió los ojos. Me ha ayudado en todo, me dejó las ideas claras sobre lo que quería y sobre lo que yo podía mejorar como futbolista y persona. Me hizo entender que no podía cerrarme en una posición", explicó el uruguayo antes de la semifinal europea contra el Bayern de Múnich.

En la banda o como pivote, haciendo transiciones u organizando, en labores ofensivas o ayudando a defender. Su polivalencia es una de las armas mejor utilizadas por el Real Madrid en una temporada donde se proclamó campeón de España y donde está a un paso de volver a serlo de Europa.

- El heredero de Kroos -

El presente es suyo y el futuro del Real Madrid también.

Ha aprendido en el Bernabéu con dos referentes emblemáticos como Toni Kroos y Luka Modric, pero el alemán disputará el sábado su último partido en el fútbol de clubes y el croata tiene ya 38 años.

Cuando Kroos anunció la pasada semana su retirada del fútbol para después de la Eurocopa (14 junio-14 julio) con Alemania, a Valverde le costó un poco reaccionar, pero fue porque le estaba dedicando una carta para las redes sociales en la que le dice que de niño era su ídolo.

"Creo que nunca te lo dije y no sé si podría hacerlo personalmente, pero quiero que lo sepas: te quiero y una parte de lo que soy es gracias a vos", escribió en el cierre de aquel mensaje en Instagram.

El alemán le habría respondido que él será su heredero en el Madrid, incluso del dorsal número 8 que lució Kross durante la última década.

- Tras los pasos de Santamaría -

En la Champions, la final del sábado sería su partido número 52, desde su debut en octubre de 2018 en una victoria ante el Viktoria Pilsen checo.

Su gran momento en el torneo fue el 28 de mayo de 2022, cuando dio la asistencia para que Vinicius lograra el gol que dio el título al Real Madrid en la final ante el Liverpool (1-0) en París.

Entró entonces en el selecto club de uruguayos coronados en el máximo torneo europeo.

Si el sábado levanta de nuevo la 'Orejona', dejará atrás a nombres como Luis Suárez, campeón del torneo una vez, y se convertirá en el segundo uruguayo en ganar el torneo más de una vez.

Solo tendría por delante al mítico José Emilio Santamaría, que lo logró en cuatro ocasiones con el Real Madrid (1958, 1959, 1960, 1966).

El 'Halcón' aspira a coronar a lo grande una temporada de altos vuelos.