Extremarán vigilancia en obras de estadio

Redacción | “Seguimos incrédulos y estaremos vigilantes en que no se vuelva a suspender la obra”. Para Felipe Cabezas, docente y dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC), las promesas de Pandeportes de ser garantes para que la reconstrucción del Estadio Roberto Mariano Bula, en Colón, finalice, no son de fiar.

Esto, pese que a mediados del mes de mayo pasado, autoridades de la entidad junto a representantes de la empresa Asincro Construcciones dieron explicaciones y mostraron el cronograma del proceso constructivo de la obra, a dirigentes del FAC y líderes comunitarios de los diferentes grupos organizados de Colón, en una reunión. “Vigilaremos de que el proyecto continúe, y que se contrate la mano de obra colonense, adicional a esto no vamos a aceptar una suspensión más en este proyecto, por lo que no descartamos salir a protestar en el caso de que veamos que nos ‘cojan de relajo’”, sentenció. La renovación de este coliseo data de 2017, y según Cabezas, los grupos organizados y ciudadanos han protestado para que se termine el proyecto. “Cuando se dijo que se retomaba la obra, allá en 2022, se preveía que se entregaría el proyecto para diciembre del año 2023, hoy vemos que por los retrasos, no vamos a poder ver los juegos de nuestro equipo de béisbol del campeonato juvenil, y cuidado que ni del mayor para la temporada 2024, ya que se habla que podría entregarse el estadio para el tercer mes del 2024”. Recientemente, el director de Pandeportes, Luis Denis Arce, afirmó en un medio radial que “no soy de dar fechas [sobre finalizar el estadio], porque hay situaciones (como el clima), pero estamos comprometidos con la entrega del proyecto”.