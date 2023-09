Expulsan a un aficionado del US Open por un supuesto grito de Hitler

Un aficionado fue expulsado durante el Abierto de Estados Unidos después de que el tenista alemán Alexander Zverev denunciara que alguien en la grada había gritado una "frase de Hitler".

El incidente ocurrió cuando Zverev se disponía a servir durante el cuarto set de su batalla de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner la noche del lunes en la pista central de Nueva York.

El alemán, subcampeón de este Grand Slam en 2020, se desplazó directo al juez de silla James Keovathong para quejarse por el supuesto grito.

"Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo", le dijo Zverev al árbitro. "Esto es increíble".

Keothavong consultó de inmediato a los agentes de seguridad e incluso se dirigió a la grada para que el responsable se identificara.

Pasados unos minutos, la seguridad de la cancha se dirigió hacia un hombre sentado en una de las primeras filas y le ordenó que abandonara la grada.

Los partidos nocturnos en la pista Arthur Ashe, la mayor del mundo (23.000 asientos), son famosos por su atmósfera tan eléctrica como bulliciosa, lo que también ha generado críticas de jugadores como Daniil Medvedev, que demandan que se respete el silencio en momentos como el servicio.

La semana pasada, la jugadora alemana Laura Siegemund también protestó por el comportamiento del público durante su derrota en primera ronda ante la joven Coco Gauff, la gran favorita de los aficionados estadounidenses.

"No me respetaron, no respetaron mi forma de jugar, no respetaron a la jugadora que soy, no respetaron el buen tenis", dijo la veterana tenista entre lágrimas a la prensa.