Excampeón Celestino “Pelenchin” Caballero detenido en Miami; podría ser deportado

Redacción Web
17 de septiembre de 2025

El ex boxeador Celestino “Pelenchin” Caballero, reconocido por sus títulos mundiales en la categoría supergallo, fue detenido en Miami Dade tras ser sorprendido conduciendo sin licencia válida y actualmente podría enfrentar un proceso de deportación.

Conducir sin licencia en este condado es considerado un delito menor de segundo grado, con sanciones que incluyen multas de hasta $500 y hasta 60 días de cárcel. A Caballero se le impuso una fianza de $150, pero permanece retenido por inmigración.

El incidente se produce fuera del ring para el ex pugilista panameño, quien ha sido un referente en el boxeo internacional y ahora enfrenta no solo las sanciones por la conducción, sino también su situación migratoria en Estados Unidos.

