Excampeón Celestino “Pelenchin” Caballero detenido en Miami; podría ser deportado

El ex boxeador Celestino “Pelenchin” Caballero, reconocido por sus títulos mundiales en la categoría supergallo, fue detenido en Miami Dade tras ser sorprendido conduciendo sin licencia válida y actualmente podría enfrentar un proceso de deportación.

Conducir sin licencia en este condado es considerado un delito menor de segundo grado, con sanciones que incluyen multas de hasta $500 y hasta 60 días de cárcel. A Caballero se le impuso una fianza de $150, pero permanece retenido por inmigración.

El incidente se produce fuera del ring para el ex pugilista panameño, quien ha sido un referente en el boxeo internacional y ahora enfrenta no solo las sanciones por la conducción, sino también su situación migratoria en Estados Unidos.