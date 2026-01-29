Evenepoel y Red Bull se estrenan con triunfo en el Challenge de Mallorca

"Es bueno para la moral". Remco Evenepoel debutó con éxito con su nuevo equipo, Red Bull Bora, al ganar este jueves la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines, puntuable para el Challenge de Mallorca.

Tomando relevos potentes, el triple campeón del mundo de la especialidad fue determinante en el triunfo de la formación alemana, que devoró los 23,8 km en 23 minutos y 55 segundos, a casi 60 km/h de media.

Red Bull Bora, que también alineó al germano Florian Lipowitz, tercero en el último Tour de Francia, superó a los equipos Movistar, Jayco-AlUla y UAE por 4, 17 y 19 segundos, respectivamente.

"Ha ido bien; no era un recorrido difícil en cuanto al desnivel, pero una contrarreloj por equipos siempre es muy dura. Es bonito empezar la temporada con una victoria, es bueno para la moral", comentó Evenepoel.

Esta crono colectiva, inédita en el Challenge de Mallorca, que propone cinco carreras en otros tantos días hasta el domingo, era muy esperada, ya que este ejercicio figura en el programa de la primera etapa del Tour de Francia el próximo 4 de julio en Barcelona.

La posibilidad de rodarse en este esfuerzo de equipo espectacular y milimétrico atrajo a los equipos a las Islas Baleares, entre ellos el suizo Stefan Küng, quinto con su nueva formación, Tudor.

Evenepoel consideró que era "difícil" sacar conclusiones, puesto que "cada recorrido es diferente".

"Pero hoy estuvimos cerca de la perfección, ya apetece estar en el Tour", añadió el belga, que también debe participar en el Trofeo Serra de Tramuntana el viernes y probablemente en el Trofeo Andratx-Pollença el sábado.