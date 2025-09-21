Etíopes Habtamu Birlew y Elfinesh Demise Amare ganan la Maratón de Buenos Aires

Los etíopes Habtamu Birlew y Elfinesh Demise Amare ganaron el domingo la Maratón de Buenos Aires, en la que participaron más de quince mil atletas en una mañana gris y de mucha humedad en la capital de Argentina.

Birlew recorrió los 42,195 kilómetros en 2 horas 9 minutos 24 segundos, mientras que Demise Amare estableció un tiempo de 2 horas 28 minutos 12 segundos.

La prueba recorrió los barrios porteños de Núñez, Recoleta, Retiro, La Boca y Puerto Madero, con un trayecto que incluyó puntos destacados de la capital argentina como el Obelisco, el Teatro Colón y la Plaza de Mayo.

Birlew fue escoltado por dos kenianos, Esphond Cheruiyot y Dickson Kiptoo, los únicos dos representantes no etíopes en subirse al podio este domingo.

Chreuiyot fue segundo con un tiempo de 2h09:46, a 22 segundos del ganador, mientras que Kiptoo terminó tercero con 2h15:06.

En la rama femenina, el podio fue copado por Etiopía, dado que Elfinesh Demise Amare fue secundada por su compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28:54, segunda) y Alemitu Tariku Olana (2h29:07 tercera).

Entre los sudamericanos, el argentino Joaquín Emanuel Arbe terminó sexto en la clasificación general con 2h19:21, por delante de David Rodríguez y Ezequiel Chavarría, y lo mismo sucedió entre las mujeres, donde la mejor representante de la región fue la argentina Luján Urrutia con 2h42:50, escoltada de las también locales Anahí Castaño y Agustina Chretien.