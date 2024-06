"Estoy al 100%", tranquiliza Dani Olmo

El atacante español Dani Olmo, que se perdió el tramo final de la temporada con su club Red Bull Leipzig por problemas físicos, declaró el jueves desde el campo base de España en la Eurocopa sentirse "al 100%", a escasas 48 horas del debut de la 'Roja' en el torneo.

"Ahora estoy muy bien, estoy al 100%", tranquilizó Olmo, que tras superar una lesión en la articulación acromioclavicular que le apartó varios meses de los terrenos, tuvo problemas musculares al final de curso.

"Al final hemos seguido la progresión establecida, los últimos dos partidos con mi equipo no los pude jugar por prevención", tranquilizó desde el corazón de la Selva Negra alemana.

El atacante de 26 años habló también del capitán de la selección, Álvaro Morata, y sobre las críticas que el jugador del Átletico recibe incluso por parte de los propios aficionados de la 'Roja'.

"Es muy fuerte y casi lamentable porque Morata ha estado aquí con nosotros muchos años, ahora es el capitán, el referente y no entiendo que no se le apoye. Al final es uno de los máximos goleadores" de la selección, declaró Olmo.

"Es un jugador muy importante dentro de la plantilla y yo creo que ese mensaje de unión, ir todos a una, tiene que quedar claro no solo para nosotros, sino también para todos", añadió, pidiendo el máximo de apoyo a los aficionados. Siempre se puede mejorar, está claro.

España debutará el sábado contra Croacia en el estadio Olímpico de Berlín, "un partido muy especial" para el atacante catalán, que jugó 5 años en el Dínamo de Zagreb.

"Siempre es una selección que va a estar ahí y creo que sus puntos fuertes van a ser el medio del campo, con (Marcelo) Brozovic, (Luka) Modric, (Mateo) Kovacic (...) Es una selección muy completa y que te puede salir por cualquier lado, hay que estar 100% y concentrados", valoró sobre sus rivales.

Para ese partido es duda el defensa Aymeric Laporte, que se ejercitó aparte por problemas musculares, según informó el jueves la Federación Española de Fútbol (RFEF)

"No sé si va a poder jugar o no, pero espero que se recupere bien porque es un jugador muy importante para nosotros", declaró Olmo, que dijo no conocer la gravedad de los problemas de su compañero.