REDACCIÓN | La WNBF Panamá (World Natural Bodybuilding Federation – Panamá), es una federación que promueve el culturismo 100% libre de esteroides y sustancias dopantes, protegiendo la salud y la vida de cada atleta. Así lo recalcó su presidente Gray Echeverria.

“Nuestra federación organiza una gran competencia anual, el ‘Ascenso al Olimpo’, que se llevará a cabo en agosto de 2026; un evento de talla internacional que reúne a los mejores atletas naturales del país y de la región. La WNBF Panamá tiene como misión promover un culturismo limpio, enfocándose en el bienestar, la salud y la longevidad de los atletas. Creemos firmemente que este es el verdadero culturismo, el que respeta la vida y el espíritu deportivo”, añadió Echeverria.