"Este equipo sabe hacer historia", celebra DT del Corinthians campeón de la Libertadores femenina

Tras lograr su segundo título consecutivo en la Copa Libertadores femenina al mando de Corinthians, que venció este sábado en los penales (5-3) al Deportivo Cali, el entrenador brasileño Lucas Piccinato destacó que pese a los baches su equipo "sabe hacer historia" y está listo para afrontar el primer Mundial de Clubes femenino en 2028.

"Creo que no hicimos un buen partido hoy, pero como he dicho otras veces: este equipo está mentalmente armado de todas las posibilidades y logró encontrar, incluso en un partido malo, la manera de salir campeón", dijo Piccinato en rueda de prensa.

El DT del Timão reconoció que el Deportivo Cali de Colombia incomodó mucho a sus dirigidas, pero resaltó la jerarquía que mostraron hasta el final "porque conquistar la Libertadores tres veces consecutivas es muy difícil".

"La Libertadores de este año fue la más competitiva de todos los tiempos. Los equipos que llegaron aquí como favoritos cayeron por el camino", dijo Piccinato, quien felicitó a un aguerrido Deportivo Cali.

Luego de un partido cerrado que terminó empatado sin goles en los 90 minutos, las Brabas alcanzaron su sexto título de Libertadores y el tercero al hilo, lo que las consagra como gigantes del continente de cara al primer Mundial de Clubes femenino de la FIFA, que se disputará a comienzos de 2028.

Después de conquistar una y otra vez América, el entrenador paulista se mostró motivado por la posibilidad de "competir contra equipos de todos los continentes y hacer historia, como este equipo sabe hacer historia".

"Estoy muy contento por la conquista, por el fruto de todo lo que hemos trabajado".

"Este grupo merecía mucho esta Libertadores, la merecía mucho", añadió.