Estadounidense McNulty gana en Montreal gracias a un regalo de Pogacar

El ciclista estadounidense Brandon McNulty se impuso este domingo en el Gran Premio de Montreal, segunda y última cita del World Tour en Canadá, por delante de su compañero de equipo en el UAE, la estrella eslovena Tadej Pogacar.

McNulty logró distanciarse en la penúltima vuelta del circuito y consolidó su victoria en los metros finales de la carrera.

Ambos pedalistas culminaron una gran demostración colectiva del equipo emiratí, que logró su 85ª victoria del año en Canadá, igualando el récord de triunfos en una sola temporada que ostentaba el HTC-Columbia desde 2009.

Otro estadounidense, Quinn Simmons, fue tercero, llegando a un minuto del dúo de cabeza.

Ganador de la Vuelta a Polonia a principios de agosto, el estadounidense Brandon McNulty, de 27 años, logró en Canadá su tercera victoria de 2025 y la decimoctava de su carrera profesional.

El corredor nacido en Phoenix coronó un impecable trabajo colectivo del UAE, que mantuvo un ritmo vertiginoso durante toda la carrera. La escuadra logró controlar a un grupo de una docena de atacantes que se había formado a falta de 130 kilómetros para la meta.

Esta táctica de desgaste fue minando al pelotón a lo largo de las 17 vueltas al circuito de 12,5 km, que incluían cuatro subidas, entre ellas la temible Camillien-Houde, de 1,8 km al 8%.

La edición de 2025 se convirtió también en la más rápida de la historia de la carrera, registrando un tiempo quince minutos inferior al de la edición anterior.

McNulty lanzó un potente ataque a 36 km de la línea de meta, acompañado únicamente por su compatriota Quinn Simmons y el francés Louis Barré.

A estos tres corredores se les unió Pogacar a falta de 23 kilómetros para la meta, antes de lanzar su propio ataque seis kilómetros más adelante.

Cuando parecía que el esloveno se encaminaba a su tercer triunfo en Montreal, tras sus victorias en 2022 y 2024, el campeón del mundo esperó a McNulty en la penúltima vuelta, luego de que este se deshizo de Quinn Simmons.

"Pogi" y McNulty celebraron luego juntos, brazo con brazo al cruzar la línea de meta, con unos pocos centímetros de ventaja para el estadounidense, encantado con el gesto del cuatro veces ganador del Tour de Francia.