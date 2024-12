Esquivel y Ulloa campeones del IRT Rapid Duplas “Xmas Special 2024” de ajedrez

Los maestros Luis Esquivel Golcher y Rubén Ulloa, del equipo Maestrain / FPA 2024, se coronaron campeones del II IRT Rapid Duplas “Xmas Special 2024” de ajedrez, torneo que reunió a 140 jugadores y 70 equipos de 4 países: Colombia, Israel, España y Panamá.

La competencia, organizada por el Club de Ajedrez Proyecto 64 y avalada por la Federación de Ajedrez de Panamá, se disputó en 7 rondas bajo el sistema suizo por equipos.

El campeonato estuvo reñido, con Maestrain / FPA 2024 y el equipo Shokotan (compuesto por Álvaro Padilla y Alberto Muñoz) terminando con 18 match points. El desempate, basado en los game points, favoreció a los campeones con un resultado de 12,5 a 11,5.

El tercer puesto fue para los jugadores Andre Méndez y Sebastian Schnell, del equipo Dinglirensius.

El torneo también premió a la Mejor Dupla Navideña y la Mejor Dupla ChessAholic, recayendo estos galardones en los equipos Christmas with the Chess King and Queen (Rolando Rudas y Bárbara Brito) y Cats Lovers (Marianna Braun y Arielis Tenorio), respectivamente.

Esquivel Golcher, presidente de la Federación de Ajedrez de Panamá, destacó que eventos como este son clave para motivar a los jugadores y mantenerlos activos para futuras competencias internacionales.