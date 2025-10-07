Deportes

España vence 1-0 a Ucrania y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20

España vence 1-0 a Ucrania y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20
El delantero de España Pablo García y el centrocampista de Ucrania Danylo Krevsun luchan por el balón durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 entre Ucrania y España en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso, Chile, el 7 de octubre de 2025. Javier TORRES
AFP
07 de octubre de 2025

España venció el martes 1-0 a Ucrania y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 que se juega en Chile, a la espera de rival entre Colombia y Sudáfrica.

La Rojita estará en cuartos de final gracias al solitario gol de Pablo García al minuto 24, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

Tras doce años de ausencia en el torneo juvenil, España se consolida como candidata para llevarse el trofeo. Atrás queda ya su complicada primera fase, en la que clasificó como mejor tercero tras eliminar a Brasil en la última fecha.

El rival de España saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica, que se enfrentarán el miércoles a las 16H30 locales (19H30 GMT) en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 km al sur de la capital.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR