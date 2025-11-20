España remonta contra República Checa y avanza a semis de la Davis

La selección española venció 2-1 a República Checa este jueves en Bolonia y disputará el sábado su primera semifinal de Copa Davis de tenis desde 2019, año de su sexto y último título en esta competición.

La pareja de dobles formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez anotó el punto decisivo para España, al imponerse 7-6 (10/8), 7-6 (10/8) a los checos Tomas Machac y Jakub Mensik en el tercer partido del día, que decidió un ajustado cruce de cuartos de final.

Tras haber salvado tres bolas de partido en el primer set y otras dos en el segundo, Granollers y Martínez terminaron por derribar la resistencia checa con su segunda bola de partido, al término de un duelo que duró más de dos horas.

Sin el lesionado número 1 del mundo Carlos Alcaraz y sin Alejandro Davidovich (N.14), no convocado por el capitán David Ferrer, España no partía como favorita contra el combinado checo, que contaba en sus filas con el número 17 del mundo Jiri Lehecka y el N.19 Jakub Mensik.

Los checos se adelantaron con la victoria de Mensik 7-5, 6-4 sobre Pablo Carreño (N.89), gracias en especial al servicio con el que el checo logró 20 aces.

Pero Jaume Munar (N.36) venció 6-3, 6-4 a Lehecka, tenista checo mejor clasificado, haciendo que el duelo se decidiera en el partido de dobles.

El sábado, España se enfrentará en semifinales a Alemania o Argentina, que disputan este jueves el último cruce de cuartos de final a partir de las 16h00 GMT.

En la otra semifinal, Bélgica se enfrentará el viernes a la doble vigente campeona Italia.