España logra otra medalla olímpica en skimo con bronce de Cardona y Alonso

España volvió a festejar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina gracias a sus figuras del esquí de montaña, Oriol Cardona y Ana Alonso, que se colgaron el bronce, este sábado en el relevo mixto.

Fue en una prueba en la que Francia fue superior, volando al oro con Emily Harrop y Thibault Anselmet, la plata para Suiza (a 11 segundos y 9 décimas) con Marianne Fatton y Jon Kistler, mientras que la pareja española entró a 26 segundos y 5 décimas.

En la despedida de este deporte de esta edición, en la que se estrenó en el programa olímpico, los dos sumaron su segunda medalla olímpica, después de que el jueves, en el esprint, Cardona consiguiera el oro y Alonso el bronce.

Hasta ahora, ningún deportista español había conseguido dos medallas olímpicas de invierno, por lo que el skimo ha servido para revitalizar el historial del país en el evento, donde tradicionalmente había estado relegado a un papel muy secundario.

Antes de esta edición, España había acumulado apenas cinco metales en la más que centenaria historia de los Juegos Olímpicos de Invierno y solo uno había sido de oro, el de Paquito Fernández Ochoa en el eslalon del esquí alpino de Sapporo 1972.

Después de Milán-Cortina, la cuenta se eleva a ocho, con un balance de dos oros, una plata y cinco bronces, con Cardona como el deportista más laureado del país con sus dos metales y especialmente el título del pasado jueves.

- Potencia en el skimo -

El esquí de montaña acudió así al rescate para evitar un balance desastroso de España en estos Juegos, después de que sus otras dos principales opciones de medallas, los snowboarders Queralt Castellet y Lucas Eguibar, se hubieran quedado incluso fuera de los puestos de diploma olímpico en la primera semana de la competición.

Cardona y Alonso, ambos de 31 años, llegaban a la prueba de relevo mixto de este sábado entre los grandes favoritos, avalados por su subcampeonato mundial del año pasado.

En la prueba, en la que participaron doce parejas de países diferentes, Francia tomó los mandos ya en el primer relevo, con Harrop, y no dejó el primer puesto pese a que Suiza se llegó a acercar a casi un segundo en el tercer relevo.

España empezó en un discreto sexto posición, pero Alonso remontó hasta el segundo lugar antes de un primer relevo a Cardona que llevó más tiempo del deseado en la transición y que dejó a España tercera.

Un paso de relevo del tercer al cuarto tramo, de Alonso a Cardona fuera de la zona autorizada, conllevó una penalización de tres segundos, pero sin evitar finalmente el tercer puesto para el país.

- Un éxito esperado y hasta épico -

Cardona cumplió en Italia las altas expectativas generadas por sus títulos mundiales en el esprint en 2023 y 2025, que ya le habían situado como el referente masculino del skimo.

A ello añadió una preparación exhaustiva en los últimos meses para llegar en su mejor forma a Bormio, incorporando incluso a su equipo de preparadores a la leyenda del esquí de montaña en España, Kilian Jornet, siete años mayor que él y con el que tiene una relación de amistad desde sus inicios en el montañismo en los Pirineos catalanes.

En el caso de Ana Alonso, sus medallas olímpicas suponen un éxito especialmente meritorio teniendo en cuenta que a finales de septiembre sufrió un grave atropello mientras entrenaba, que le produjo lesiones importantes en la parte izquierda de su cuerpo y que le obligó a pasar por quirófano.

Entre esos daños sufridos en el accidente estuvo la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la misma lesión con la que Lindsey Vonn llegó a Milán-Cortina, y de la que la esquiadora andaluza pudo recuperarse a tiempo para ser competitiva tanto en la prueba individual como en la de relevos.

Con esta prueba de relevos, el skimo y la competición en Bormio quedan terminadas, a un día de la clausura olímpica.